Robin Hood bátorságára is szüksége lesz a Ferencvárosnak a Forest ellen

A levegőben nedves kőpor és frissen főzött kávé illata keveredik. A szürke angol égbolt alatt Nottin­gham városában lépten-nyomon „Robin Hoodba botlunk”, az ódon várkastély, a barlangrendszer, a kanyargós, macskaköves utcák mind a legenda emlékét idézik. A város büszke arra, hogy itt a történelem nemcsak a múzeumokban, hanem a belváros utcáin is megelevenedik.

Néhány perc séta elég a központban, hogy az ember megértse, a helyiek nemcsak őrzik Robin Hood legendáját, hanem szorosan együtt is élnek vele. A macskaköves utcákon haladva hol egy modern bevásárlóutca, hol egy várkastély tárul elénk, a szomszédságában álló Robin Hood-szobor pedig nem hősi pózban feszít, inkább mintha ma is azt figyelné, hol borul fel az egyensúly a hatalom és kiszolgáltatottság között.

A helyiek ezt az örökséget tudatosan ápolják, a kocsmák falain íjászmotívumok, az utcanevekben visszaköszönő legendák (Little John, Will Scarlet, Much) rejtőznek, az idegenvezetők pedig nem mesei hősöket, hanem társadalmi lázadókat mutatnak be. A várostól északra fekvő sherwoodi erdő felé vezető utak ma is könnyen elérhetők, és bár a rengeteget már nem bandák lakják, így is a szabadság szimbólumává vált. Nottinghamben Sir Robin története nem poros emlék, hanem a jelen szerves része, sok helyi megélhetésének alapja.

Szalai Gábor, a Ferencváros védője is ismeri Robin Hood legendáját, de ahogy fogalmazott, őket most egyáltalán nem a hős köré épült mítosz foglalkoztatja. A Nottingham Forest otthonában olyan eredményt szeretnének elérni, amivel a tabella első nyolc helyezettje között maradnak, azaz egyenes ágon bejutnak az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.

„Rengeteg forgatókönyv létezik az utolsó fordulóra – felelte lapunknak Szalai Gábor, akire a Nottingham Forest otthonában nagy szerep hárul a hátvédsor tengelyében. – Győzelemmel biztosan a tabella első nyolc helyezettje között maradnánk, döntetlennel talán ott lehetünk, de ahogy nézegettem a tabellát és számolgattam, az is előfordulhat, hogy vereséggel is az első nyolcban zárunk. Igaz, ehhez nagy szerencse kellene.”

A ferencvárosiaknak nagy ugrás lehet, ha a legjobb nyolc csapat egyikeként jutnak tovább az El-ben (Fotó: Czinege Melinda)

Kérdés, Robin Hood szellemére is szüksége lesz-e a ferencvárosi játékosoknak, hiszen még az is előfordulhat, ha hátrányba kerülnek, a hajrában bátran, vakmerően kell támadni, és kapuja elé szorítani a jóval esélyesebb Premier League-együttest.

„Én inkább úgy látom, teher nélkül léphetünk pályára – így Szalai Gábor. – Nem érzem nyomásnak, hogy a legjobb nyolc a tét, inkább pozitív energiákat szabadít fel bennem. Óriási dolog, hogy ilyen bravúrért küzdhetünk, elég ránézni a tabellára, milyen csapatok vannak mögöttünk.”