Robin Hood bátorságára is szüksége lesz a Ferencvárosnak a Forest ellen
A levegőben nedves kőpor és frissen főzött kávé illata keveredik. A szürke angol égbolt alatt Nottingham városában lépten-nyomon „Robin Hoodba botlunk”, az ódon várkastély, a barlangrendszer, a kanyargós, macskaköves utcák mind a legenda emlékét idézik. A város büszke arra, hogy itt a történelem nemcsak a múzeumokban, hanem a belváros utcáin is megelevenedik.
Néhány perc séta elég a központban, hogy az ember megértse, a helyiek nemcsak őrzik Robin Hood legendáját, hanem szorosan együtt is élnek vele. A macskaköves utcákon haladva hol egy modern bevásárlóutca, hol egy várkastély tárul elénk, a szomszédságában álló Robin Hood-szobor pedig nem hősi pózban feszít, inkább mintha ma is azt figyelné, hol borul fel az egyensúly a hatalom és kiszolgáltatottság között.
A helyiek ezt az örökséget tudatosan ápolják, a kocsmák falain íjászmotívumok, az utcanevekben visszaköszönő legendák (Little John, Will Scarlet, Much) rejtőznek, az idegenvezetők pedig nem mesei hősöket, hanem társadalmi lázadókat mutatnak be. A várostól északra fekvő sherwoodi erdő felé vezető utak ma is könnyen elérhetők, és bár a rengeteget már nem bandák lakják, így is a szabadság szimbólumává vált. Nottinghamben Sir Robin története nem poros emlék, hanem a jelen szerves része, sok helyi megélhetésének alapja.
Szalai Gábor, a Ferencváros védője is ismeri Robin Hood legendáját, de ahogy fogalmazott, őket most egyáltalán nem a hős köré épült mítosz foglalkoztatja. A Nottingham Forest otthonában olyan eredményt szeretnének elérni, amivel a tabella első nyolc helyezettje között maradnak, azaz egyenes ágon bejutnak az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.
„Rengeteg forgatókönyv létezik az utolsó fordulóra – felelte lapunknak Szalai Gábor, akire a Nottingham Forest otthonában nagy szerep hárul a hátvédsor tengelyében. – Győzelemmel biztosan a tabella első nyolc helyezettje között maradnánk, döntetlennel talán ott lehetünk, de ahogy nézegettem a tabellát és számolgattam, az is előfordulhat, hogy vereséggel is az első nyolcban zárunk. Igaz, ehhez nagy szerencse kellene.”
Kérdés, Robin Hood szellemére is szüksége lesz-e a ferencvárosi játékosoknak, hiszen még az is előfordulhat, ha hátrányba kerülnek, a hajrában bátran, vakmerően kell támadni, és kapuja elé szorítani a jóval esélyesebb Premier League-együttest.
„Én inkább úgy látom, teher nélkül léphetünk pályára – így Szalai Gábor. – Nem érzem nyomásnak, hogy a legjobb nyolc a tét, inkább pozitív energiákat szabadít fel bennem. Óriási dolog, hogy ilyen bravúrért küzdhetünk, elég ránézni a tabellára, milyen csapatok vannak mögöttünk.”
Zöld utat kapnak? – Deák Zsigmond jegyzete
A Ferencváros csütörtök este már nem a túlélésért küzd, a magyar bajnok a rájátszásban már biztosan ott lesz. Robbie Keane együttesének a Panathinaikosz elleni múlt heti 1–1 után ezúttal az ismét magasabbra taksált Nottingham Forest otthonában kell helytállnia.
„Ne felejtsük, Premier League csapat ellen lépünk pályára, ráadásul idegenben. Nehéz kilencven perc elé nézünk, de kishitűségre nincs okunk, tisztában vagyunk az erényeinkkel. Hét mérkőzésen ezen a szinten nem lehet véletlenül veretlennek maradni… Úgy futunk neki a Nottingham elleni meccsnek, hogy a rájátszásban már minimum ott vagyunk, ha sikerül a legjobb nyolc között maradni, az óriási eredmény lenne.”
A magyar bajnok idegenben aligha megy fejjel a falnak, alighanem a stabilitást tartja szem előtt. A három belső védős szisztémában jól működik a csapat védekezése, csakhogy a hátsó alapemberek közül Toon Raemaekers a Panathinaikosz ellen sárga lapot kapott, és kénytelen kihagyni a Nottingham elleni ütközetet. Szalai Gábor tudja, belga csapattársa biztos pont a védelemben, de a szakmai stáb megoldja a pótlását.
„Ebben a pozícióban nincs nagy merítési lehetőségünk, de megoldjuk ezt a problémát is. Az Európa-ligában korábban is bizonyítottuk, bárki lép pályára, megálljuk a helyünket. Emiatt most sem aggódom.”
A belső védő pozíciójában Raemaekers mellett a sérüléssel bajlódó Stefan Gartemann sem bevethető, Ibrahim Cissé és Szalai Gábor mellé kell találni még egy hátvédet. Nem elképzelhetetlen, hogy a középpályás Ötvös Bence húzódik hátra. Az viszont biztos, hogy a Forest a világ legerősebb bajnokságának tagja, a 25 esztendős magyar védő is úgy gondolja, a Premier League kiemelkedik mind közül.
„A Premier League a világ legerősebb bajnoksága. Még akkor is, ha az utóbbi években látható némi változás a csapatok játékán. Sokan a nagy bedobásokra, szögletekre, szabadrúgásokra építik a játékukat, de a tempó még így is minden liga fölé emeli. Alaposan elemeztük a Nottinghamet, nem verhetetlen csapat, meglátjuk, mire leszünk képesek. Hét találkozó után veretlenek vagyunk, jó lenne a nyolcadikat is vereség nélkül zárni. De ha az egy pont nem lenne elég a legjobb nyolc között maradáshoz, csalódottan utaznánk haza.”
A Nottingham Forest a Trent folyó partján fekvő City Groundban játssza hazai mérkőzéseit, amelynek különlegessége, hogy légvonalban mindössze 275 méterre fekszik a városi rivális, a Notts County stadionjától. A hírek szerint telt ház is lehet a 31 ezer néző befogadására alkalmas arénában, ami Angliában nem nagy szám, de a Fradi játékosainak a különleges atmoszférához is alkalmazkodniuk kell.
A Ferencváros a mérkőzés előtti utolsó simításokat még odahaza, a Népligetben végezte el, csupán a jól megszokott környezetben elvégzett tréning után indult útnak. Az időjárás nem okozhat gondot, nagyjából ugyanolyan szürke, borús, esős idő várta a csapatot, mint amilyen Budapesten volt. Borúlátásra még sincs ok, ha a Ferencváros csütörtökön este nyer, több bravúrt is magáénak tudhat: idegenben győzött le egy Premier League-együttest; nyolc mérkőzéssel a háta mögött veretlenül zárta az El-alapszakaszt; és ami a legfontosabb, egyenes ágon ott lesz az Európa-liga legjobb tizenhat csapata között.
Erre talán még Robin Hood városában is csettintenének.
Robbie Keane a Nottingham elleni meccsről: „Olykor rizikót is kell vállalnom”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
CSÜTÖRTÖK
21.00: Nottingham Forest (angol)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth Rádió) – élőben az NSO-n!