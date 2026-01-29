Nemzeti Sportrádió

Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

2026.01.29. 11:05
Pásztor István (Fotó: Árvai Károly)
férfi kézilabda NB I Ferencváros férfi kézilabda Pásztor István
Az idény végén búcsút int a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának a gárda vezetőedzője, Pásztor István, aki a 2024–2025-ös évadban bajnoki bronzéremig vezette a zöld-fehéreket – közölte honlapján a IX. kerületi klub.

Nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Pásztor István írta csütörtökön hivatalos honlapján a zöld-fehér klub

Az év legjobb magyar kézilabdázójának háromszor megválasztott korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és négy évet töltött a Fradinál – irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző idényben – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi évadban – fél távnál – a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya mögött a negyedik helyen állnak a ferencvárosiak.

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Veszprém1313529–370+159 26 
2. Szeged151212529–416+113 25 
3. Tatabánya13112410–370+40 22 
4. FTC13715432–410+22 15 
5. Győr1376401–398+3 14 
6. Gyöngyös1367353–375–22 12 
7. PLER13526346–381–35 12 
8. Csurgó14437390–399–9 11 
9. Balatonfüred13517347–386–39 11 
10. Budai Farkasok-Rév13346356–389–33 10 
11. Szigetszentmiklós14419368–417–49 
12. NEKA13328352–389–37 
13. Komló13229348–394–46 
14. Budakalász132110363–430–67 

 

 

