Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

Az idény végén búcsút int a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának a gárda vezetőedzője, Pásztor István, aki a 2024–2025-ös évadban bajnoki bronzéremig vezette a zöld-fehéreket – közölte honlapján a IX. kerületi klub.
Nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Pásztor István – írta csütörtökön hivatalos honlapján a zöld-fehér klub.
Az év legjobb magyar kézilabdázójának háromszor megválasztott korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és négy évet töltött a Fradinál – irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző idényben – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi évadban – fél távnál – a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya mögött a negyedik helyen állnak a ferencvárosiak.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Veszprém
|13
|13
|–
|–
|529–370
|+159
|26
|2. Szeged
|15
|12
|1
|2
|529–416
|+113
|25
|3. Tatabánya
|13
|11
|–
|2
|410–370
|+40
|22
|4. FTC
|13
|7
|1
|5
|432–410
|+22
|15
|5. Győr
|13
|7
|–
|6
|401–398
|+3
|14
|6. Gyöngyös
|13
|6
|–
|7
|353–375
|–22
|12
|7. PLER
|13
|5
|2
|6
|346–381
|–35
|12
|8. Csurgó
|14
|4
|3
|7
|390–399
|–9
|11
|9. Balatonfüred
|13
|5
|1
|7
|347–386
|–39
|11
|10. Budai Farkasok-Rév
|13
|3
|4
|6
|356–389
|–33
|10
|11. Szigetszentmiklós
|14
|4
|1
|9
|368–417
|–49
|9
|12. NEKA
|13
|3
|2
|8
|352–389
|–37
|8
|13. Komló
|13
|2
|2
|9
|348–394
|–46
|6
|14. Budakalász
|13
|2
|1
|10
|363–430
|–67
|5
Legfrissebb hírek
Férfi kézi: északmacedón átlövőt igazolt a Tatabánya
Kézilabda
2026.01.27. 09:52
Fiatal szerb irányítót igazolhat a One Veszprém – sajtóhír
Kézilabda
2026.01.23. 10:27
Vladan Matics nyáron visszatér a szegedi kézilabdaklubhoz
Kézilabda
2026.01.21. 11:19
Ezek is érdekelhetik