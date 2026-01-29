Pásztor István nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatától

Nyáron távozik a Ferencváros férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Pásztor István – írta csütörtökön hivatalos honlapján a zöld-fehér klub.

Az év legjobb magyar kézilabdázójának háromszor megválasztott korábbi válogatott szélső 2022 nyarán érkezett a Népligetbe, és négy évet töltött a Fradinál – irányításával a csapat a nemzetközi porondra is kilépett, az Európa-ligában és az Európa-kupában is szerepelt. A hazai sorozatokban a legnagyobb sikere, hogy az előző idényben – a korábbi negyedik helyek után – bronzérmes lett az NB I-ben. A jelenlegi évadban – fél távnál – a Veszprém, a Szeged és a Tatabánya mögött a negyedik helyen állnak a ferencvárosiak.