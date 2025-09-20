Nemzeti Sportrádió

Gruber oldhatja meg Rossi gondjait? A DVTK gólszerzője így látja az ellenük duplázó csatárt

2025.09.20. 07:46
Babos Bence a Ferencváros ellen is gólt lőtt (Fotó: Török Attila)
Babos Bence sorra lövi a gólokat a DVTK-ban, a Ferencváros ellen is betalált. Öröme azonban keserédessé vált, miután Gruber Zsombor duplájával 2–2-vel végződött a két csapat meccse a labdarúgó NB I 7. fordulójában.

„Nagyon örülök a Ferencvárosnak lőtt gólomnak, annak azonban már kevésbé, hogy nem tudtuk megtartani a vezetést és hazavinni a három pontot” – mondta a DVTK első gólját szerző Babos Bence az NSO Tv-nek. 

Videónkban felidézi a találatot, amelyben Elton Acolatsénak óriási szerepe volt, valamint a holland egyéni akciójából született gólról is beszél. Meg persze arról, mennyire lehetnek elégedettek az egy ponttal a Ferencváros ellen úgy, hogy a félidőben 2–0-ra vezettek. Szóba kerül a szünetben csereként beálló, majd duplázó Gruber Zsombor is, a vele egyidős Babost arról kérdeztük, vajon ő oldhatja-e meg Marco Rossi csatárgondjait az örmények elleni vb-selejtezőn.  

Labdarúgó NB I
13 órája

Hiába a Diósgyőr kétgólos előnye, Gruber duplájával pontot mentett a Ferencváros

A félidőben négyet cserélt Robbie Keane • A Fradi a hosszabbításban egyenlített.

 

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 11 769 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Gruber (68., 90+1.), ill. Babos (32.), Acolatse (45+3.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

