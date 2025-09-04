Nemzeti Sportrádió

Eldőlt, mikor rendezik meg a Ferencváros–Paks rangadót

2025.09.04. 16:04
Október 5-én rendezik a Ferencváros–Paks mérkőzést (Fotó: Szabó Miklós)
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottsága elkészítette az NB I hetedik, nyolcadik és kilencedik fordulójának programját.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Versenybizottságának döntése szerint a hetedik forduló szeptember 19-én a Ferencváros–Diósgyőr mérkőzéssel indult.

Eldőlt, hogy a 9. fordulóbeli Ferencváros–Paks mérkőzést október 5-én, vasárnap 16.30-tól rendezik.

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Szeptember 20., szombat
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
20.15: Puskás Akadémia–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

8. FORDULÓ
Szeptember 26., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
Szeptember 27., szombat
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Szeptember 28., vasárnap
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

9. FORDULÓ
Október 3., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Október 4., szombat
14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
Október 5., vasárnap
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

 

