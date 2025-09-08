DVTK: Kovács Zoltán többet igazolt, mint ahogy előzetesen tervezte

„Amikor elvállaltam a feladatot, akkor is élt bennem egy kép a Diósgyőrről, hiszen hosszú ideje a magyar labdarúgásban dolgozok, napi szinten követem az eseményeket, és természetesen több mérkőzést is láttam, valamint értesültem a viharos tavasz okairól is – nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató, a dvtk.eu-nak. – Amikor belevágtam a munkába, akkor az első benyomások sok mindenben megerősítettek, ugyanakkor sok mindenről hamis képet mutattak. Ahogy az első, bemutatkozó sajtótájékoztatón elmondtam, öt-hat, maximum hét játékos igazolását terveztem. Ám ahogy elkezdődött a felkészülési időszak, teltek a napok, egyre több edzést és mérkőzést láttam az edzőtáborban is, úgy kaptam egyre teljesebb képet a csapatról. Ezt követően személy szerint úgy éreztem, illetve a vezetőedzővel egyetértésben úgy éreztük, hogy nagyobb átalakításra szorul a keret."

A DVTK végül kétszer annyi játékost igazolt, ahogy azt előzetesen tervezte Kovács Zoltán, igaz, ebben az NSMI által négy nappal a bajnoki rajt előtt megfogalmazott, a fiatalok szerepeltetését érintő új elvárások is közrejátszottak.

„Újraterveztünk, és újabb, a támogatott korosztályhoz tartozó labdarúgókat kerestünk, hiszen egy „fiatal posztra” elégnek tűnt három játékos, de az átlagban 2,35 „fiatal posztra” édeskevés. A szintén diósgyőri nevelésű, 2004-es Jurek Gábor évek óta az első csapatban játszik, de rajta kívül csak Bánhegyi Bogdán tartozik még ehhez a korosztályhoz. Azaz a DVTK LSA legtehetségesebb labdarúgói már eleve itt voltak, de mivel a létszámot és a minőséget is növelni kellett, kölcsönvettük Babos Bencét (2004), Babós Leventét (2004) és Mucsányi Miront (2005) is. Jureket, Szakos Bencét, Demeter Milánt, Komlósi Bencét mindenki jól ismeri, de én úgy gondolom, hogy Babos és Babós is bebizonyította, hogy lehet rájuk számítani, és biztos vagyok benne, hogy Mucsányi Miron is élni fog vele, amikor megkapja majd a lehetőséget. Mert nem csak az MLSZ és az NSMI ajánlásainak, hanem a szurkolói elvárásoknak is meg akarunk felelni."

Kovács Zoltán azt is elmondta, több igazolást most már nem terveznek.

„Az utolsó napon átigazolt két játékossal (Yohan Croizet-Kollár és Aboubakar Keita) kész a DVTK kerete, mostantól a téli átigazolási időszakra készülünk. A koncepció az volt, hogy a csapat tengelyét rutinos és tapasztalt, jó kvalitású játékosok alkossák. Emellett a keret kialakításakor arra törekedtünk, hogy magyar játékosnak magyar, a külföldinek külföldi, a fiatal játékosnak fiatal alternatívája legyen, ami megkönnyíti a vezetőedző dolgát. ”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Yohan Croizet-Kollár (francia, Zalaegerszegi TE FC), Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Nyíregyháza Spartacus), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként), Tuska Bálint (FTC U19)

Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (Szentlőrinc, szabadon igazolhatóként, onnan kölcsönbe FC Nagykanizsa), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Rudi Pozeg Vancas (szlovén, Celje – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bacsa Benjamin (FC Ajka), Kristóf Márk (Békéscsaba 1912 Előre), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, onnan OFI – Görögország, szabadon igazolhatóként), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –