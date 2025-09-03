Nemzeti Sportrádió

A Diósgyőrt, a Zalaegerszeget és a Nyíregyházát is felfüggesztett szektorbezárással büntette az MLSZ

2025.09.03. 17:59
Fotó: Czinege Melinda
Az élvonalbeli klubok közül a Diósgyőrt, a Zalaegerszeget és a Nyíregyházát is szektorbezárásra büntette a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága, ám a szankciókat fél évre felfüggesztette.

 

Az MLSZ honlapjának szerdai tájékoztatása szerint a Nyíregyháza–DVTK mérkőzésen mindkét csapat szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak, ahogyan a ZTE drukkerei is az Újpest elleni találkozón. A felfüggesztett szektorbezárás mellett mindhárom klub kapott pénzbüntetést is.

A DVSC-t összevont eljárásban – az MTK, a Kazincbarcika és a Puskás Akadémia elleni meccsekkel kapcsolatban – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, mert szurkolói megbotránkoztató kifejezéseket kiabáltak. Emellett a debreceni klub biztonságért felelős szakembere is pénzbüntetést kapott a Nyíregyháza elleni találkozóval összefüggésben a „megzavart rend helyreállításának elmulasztása miatt”.

A Ferencváros és az Újpest szintén összevont eljárásban pénzbüntetést kapott szurkolói bekiabálások miatt.

A másodosztályú klubok közül a Budapest Honvédot – a Budafok és a Csákvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban – pénzbüntetés megfizetésére kötelezték szurkolói bekiabálások miatt. Emellett elrendelték egy prevenciós terv benyújtását, és mivel a Videoton FCF–Bp. Honvéd rangadóval kapcsolatban elrendelt szektorbezárás jogerőre emelkedését követően, a hat hónapos próbaidő alatt követtek el a szurkolók újabb fegyelmi vétséget – rasszista kifejezések bekiabálása –, elrendelték a szektorbezárás végrehajtását.
 

 

