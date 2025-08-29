Nemzeti Sportrádió

ZTE: kiderült, mennyit fizet a Kortrijk Dénes Vilmosért – sajtóhír

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.29. 17:22
null
Úgy tűnik, Dénes Vilmos Belgiumban folytatja (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Címkék
ZTE Dénes Vilmos Zalaegerszeg Kotrijk
Megszületett a megállapodás a labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE FC és a belga Kortrijk között Dénes Vilmos átigazolásáról – számolt be róla pénteken hivatalos X-oldalán Sacha Tavolieri, átigazolási hírekre szakosodott sportúságíró.

Mint arról csütörtökön már írtunk, a belga másodosztályban a feljutást megcélzó Kortrijk hamarosan megkezdheti az egyeztetéseket Dénes Vilmossal, miután a ZTE-vel már megvan a megállapodás. A zalai klub ugyanis hajlik arra, hogy bizonyos továbbértékesítési záradék mellett enged a korábban kért kivásárlási árból.

Sacha Tavolieri átigazolási hírekre specializálódott újságíró is megerősítette a Nemzeti Sport értesüléseit, és pénteken már arról számolt be közösségi oldalán, hogy a klubok között megszületett a megállapodás, Dénes Vilmos a belga csapatnál folytatja pályafutását. 

Mint írta, a zalai klub 1.1 millió eurót kap a játékosért cserébe, plusz további 20 százalék is megilleti az esetleges jövőbeli eladásából. A szerződés aláírására várhatóan vasárnap kerül sor.

 

ZTE Dénes Vilmos Zalaegerszeg Kotrijk
Legfrissebb hírek

Csak hónapok múlva játszhat újra a ZTE egyik legjobbja?

Labdarúgó NB I
1 órája

ZTE: Dénes elköszönt; spanyol botrányhőst ajánlottak a klubnak; Croizet-nak döntenie kell

Labdarúgó NB I
17 órája

Nagyot hajrázott a ZTE, de a Kisvárda megint nyerni tudott idegenben

Labdarúgó NB I
23 órája

Brazil centert igazolt a Zalaegerszeg – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:41

Várkonyi Bence: Ki vagyunk éhezve a sikerre

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:27

Most kiderül, Domingues nélkül is le tudja-e győzni a Debrecen a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2025.08.29. 13:43

ZTE: Dénes áráról megegyeztek a belgákkal, megjött a brazil csatár – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.08.28. 11:00

ZTE: elbúcsúzott a csatár – Fehérvárra igazol, de érkezhet egy újabb brazil

Labdarúgó NB I
2025.08.27. 09:26
Ezek is érdekelhetik