ZTE: kiderült, mennyit fizet a Kortrijk Dénes Vilmosért – sajtóhír

Mint arról csütörtökön már írtunk, a belga másodosztályban a feljutást megcélzó Kortrijk hamarosan megkezdheti az egyeztetéseket Dénes Vilmossal, miután a ZTE-vel már megvan a megállapodás. A zalai klub ugyanis hajlik arra, hogy bizonyos továbbértékesítési záradék mellett enged a korábban kért kivásárlási árból.

Sacha Tavolieri átigazolási hírekre specializálódott újságíró is megerősítette a Nemzeti Sport értesüléseit, és pénteken már arról számolt be közösségi oldalán, hogy a klubok között megszületett a megállapodás, Dénes Vilmos a belga csapatnál folytatja pályafutását.

Mint írta, a zalai klub 1.1 millió eurót kap a játékosért cserébe, plusz további 20 százalék is megilleti az esetleges jövőbeli eladásából. A szerződés aláírására várhatóan vasárnap kerül sor.