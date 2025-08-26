Szűcs Tamás: Ez volt az egyik legjobb meccsem a DVSC-ben

Szabadnapjaikat töltötték a hétvégén a Debreceni VSC játékosai. A pihenőt, mondhatnánk, ajándékba kapták Sergio Navarro vezetőedzőtől, hiszen a spanyol szakember azután „rendelte el” a szombatot és vasárnapot érintő munkaszünetet, hogy a Loki pénteken idegenben 3–1-re legyőzte az előző idényt ezüstérmesként záró Puskás Akadémiát. A futballisták a feszes menetrend miatt nagyra értékelik, ha egymást követő két napon is kikapcsolódhatnak, nem lövünk mellé, ha azt írjuk, ez nekik a legnagyobb kincs.

Szűcs Tamásnak jelentős szerepe van abban, hogy szabad volt a debreceniek hétvégéje: ő szerezte Felcsúton együttese második gólját, a 86. percben jegyzett találata juttatta vezetéshez a DVSC-t.

„Mindvégig pariban voltunk a Puskással, megérdemelten győztünk még úgy is, hogy a vezetést érő gólom szerencsés volt – mondta lapunknak Szűcs Tamás. – A meccs hajrájában odaszaladtam a kispadunkhoz öblíteni, Sergio Navarro vezetőedző pedig megkérdezte, nem akarom-e megrúgni idénybeli második gólomat – úgy érezte, a mérkőzés képe alapján még helyzetbe kerülhetek, én pedig azt válaszoltam, hogy igyekszem. Néhány perccel később az első adódó alkalommal lövéssel próbálkoztam a tizenhatoson kívülről. Láttam, hogy megpattant a labda, gellert kapott és az íve alapján jó helyre mehet. Imádkoztam, hogy eltalálja a kaput, biztos voltam benne ugyanis, hogy akkor gól lesz – bejött a számításom. Nagyon örülök, hogy nyertünk, miképp annak is, hogy mindent figyelembe véve ez volt az egyik legjobb meccsem a Debrecenben.”

A statisztikák is alátámasztják, a 20 éves középpályás elemében volt: passzai 83 százaléka pontos volt, háromból két csele bejött, hétszer is csak szabálytalanság árán tudták megállítani, kétszer szerelt, tizenöt párharcából pedig tizenhármat megnyert, ami kiemelkedő.

„Szoktam nézni a mutatóimat, érdekel, miben voltam jó és miben kell még fejlődnöm. A hatos pozíciójában elengedhetetlen, hogy mindegyik párharcba százszázalékos erőbedobással menjek bele, én is érzem, hogy a többségükből győztesen jövök ki. Örülök, hogy ezzel segítem a csapatot, sokszor szerzünk labdát és abból tudunk építkezni. Azt is jó visszajelzésnek tartom, hogy már két gólt szereztem az idényben, a támadóharmadban egyre több jó döntést hozok.”

Szűcs Tamás elmondta, az előző évadban a Lokinál nem tudták kezelni a nyomást, előfordult, hogy rövidzárlat esetén két-három gólt is kapott a csapat, ebben az idényben azonban ki tudja húzni a nehezebb időszakokat.

„Ebben közrejátszik a magabiztosság, ami sokáig hiányzott belőlünk. Rengeteget számít, hogy öt meccsen tíz pontot szereztünk, úgy érzem, mindenki elszánt és éhes a sikerre. Már az előző évadban is azt mondtuk a srácokkal, szuper a közösség, ám most még nagyobb az összhang a játékosok között. A jó szereplés erősít minket, de az edzéseken kívül is szervezünk programokat csapatépítő jelleggel: Bárány Donáttal, Pálfi Donáttal, Vajda Botonddal és Szuhodovszki Somával minden héten összeülünk, és a Vacsoracsata című műsor forgatókönyve szerint egymásnak főzünk és pontozunk. Ez a program szorosabbá fűzi a barátságunkat – még akkor is, ha valaki másfél órás késés ellenére olyan rosszat dob össze a konyhában, mint Vajda Boti.”

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Augusztus 22., péntek

Puskás Akadémia–Debreceni VSC 1–3

Augusztus 23., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 1–4

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 1–4

Augusztus 24., vasárnap

MTK Budapest–Paksi FC 2–3

December 3., szerda

19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

6. FORDULÓ

Augusztus 29., péntek

20.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., szombat

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31., vasárnap

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)