Nigériai támadót szerződtetett a Ferencváros – hivatalos

Yusuf Bamidele 2001-ben született Lagosban, pályafutását az Obazz FC-nél kezdte, majd 2019-ben a szlovák Spartak Trnavához igazolt. A nagyszombati együttessel Szlovák Kupát nyert a 2021–2022-es idény végén. Ezt követően a portugál élvonalban szereplő Estoril játékosa lett, ahol azonban másfél év alatt csupán kilenc találkozón lépett pályára és egyetlen gólt jegyzett.

2024 januárjában a szerb Radnicski Nishez igazolt, ahol jó teljesítménye meghozta a gyümölcsét, és az új idényt már az FK Vojvodinánál kezdte, ahol az elmúlt egy évben 46 találkozón 21 gólt és 7 asszisztot jegyzett, de a 2025–2026-os kiírást is remek formában indította.

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás elmondta, hogy Bamidele nemcsak szélsőként, hanem a támadósor egyéb posztjain is bevethető, így bármilyen játékrendszerben hasznos lehet. Kiemelte, hogy a játékos gólérzékeny, fizikailag erős, gyors, és az utóbbi időszakban kifejezetten gólratörő futballt mutatott. Hozzátette, hogy érkezésével a csapat kerete változatosabb és erősebb lesz, egyúttal a vezetőedző taktikai lehetőségei és a belső versenyhelyzet is tovább bővül.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium), Yusuf Bamidele (nigériai, Vojvodina – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Afimico Pululu (angolai-kongói-francia, Jagiellonia – Lengyelország), Jacques Siwe (francia-kameruni, Guingamp – Franciaország)

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia) Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország)Tosin Kehinde (angol-nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (ghánai, AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Alekszandar Csirkovics (szerb, KV Mechelen – Belgium), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol), Alekszandar Pesics (szerb, Törökország)