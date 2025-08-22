NB I: Puskás Akadémia–Debrecen

NB I

5. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 0–1 (Dzsudzsák 45.) – élőben az NSO-n!

Felcsút, Pancho Aréna. V: Zierkelbach

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ A Puskás Akadémia az egyetlen csapat a mezőnyben, amely odahaza még százszázalékos – igaz, 2 győzelmét a tabellán 12. Kazincbarcika és a10. Nyíregyháza ellen érte el, utóbbi meccsen kétszeri hátrányból fordítva (3–2).

♦ A DVSC idegenben még veretlen: előbb háromszor egyenlítve 3–3-at ért el Zalaegerszegen, majd Mezőkövesden 2–1-re verte az újonc Barcikát. Mindkét találkozón rúghatott tizenegyest: a ZTE ellen Bárány Donát kihagyta, a következő meccsen Dzsudzsák Balázs belőtte.

