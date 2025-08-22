Nemzeti Sportrádió

NB I: Puskás Akadémia–Debrecen

Vágólapra másolva!
2025.08.22. 19:50
null
Török Attila
Címkék
Puskás Akadémia FC DVSC Debreceni VSC NB I 5. forduló
A Puskás Akadémia–Debreceni VSC mérkőzéssel rajtol a labdarúgó NB I 5. fordulója – élőben az NSO-n!

 

NB I
5. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC 0–1 (Dzsudzsák 45.) – élőben az NSO-n!
Felcsút, Pancho Aréna. V: Zierkelbach

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

♦ Puskás Akadémia az egyetlen csapat a mezőnyben, amely odahaza még százszázalékos  igaz, 2 győzelmét a tabellán 12. Kazincbarcika és a10. Nyíregyháza ellen érte el, utóbbi meccsen kétszeri hátrányból fordítva (3–2).

♦ A DVSC idegenben még veretlen: előbb háromszor egyenlítve 3–3-at ért el Zalaegerszegen, majd Mezőkövesden 2–1-re verte az újonc Barcikát. Mindkét találkozón rúghatott tizenegyest: a ZTE ellen Bárány Donát kihagyta, a következő meccsen Dzsudzsák Balázs belőtte.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
 

 

Puskás Akadémia FC DVSC Debreceni VSC NB I 5. forduló
Legfrissebb hírek

Hét éve nem rajtolt ilyen rosszul a Diósgyőr – szombaton Nyíregyházán, nyolcezer néző előtt javítana

Labdarúgó NB I
6 órája

Szolnoki Roland: Óriási motiváció volt és van is bennem

Labdarúgó NB I
7 órája

Labdarúgó NB I: két légiósától is megvált a Debrecen

Labdarúgó NB I
2025.08.18. 21:04

Horváth Dávid: Nem ez az igazi, valós arcunk

Labdarúgó NB I
2025.08.18. 06:39

A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

Labdarúgó NB I
2025.08.17. 17:25

Keleti rangadó az NB I-ben; Horváth Dávid és Borbély Balázs csatája

Labdarúgó NB I
2025.08.17. 10:16

Tizenkilenc éves támadót igazolt a DVSC – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 16:27

NB I: halaszt a Kl-selejtező rájátszásába jutó ETO; ekkor játsszák a DVSC–FTC meccset a 6. fordulóban

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 14:12
Ezek is érdekelhetik