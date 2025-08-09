Sportrádió

Nagyapáról unokára szállhat a dicsőség a Szparinál

BODNÁR TIBORBODNÁR TIBOR
2025.08.09. 10:15
Temesvári Attila (jobbra) határozott futballjának nem csupán a nyíregyházi szakmai stáb, hanem a védő híres nagyapja, Temesvári Miklós (a kis képen) is örülhet (Fotó: Kovács Péter)
NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Temesvári Attila Nyíregyháza Spartacus
Temesvári Attilának, a Ferencváros ellen készülő Nyíregyháza Spartacus védőjének különleges inspirációt jelentenek Temesvári Miklós klubnál aratott sikerei.

Napra pontosan 45 évvel ezelőtt, 1980. augusztus 9-én a Diósgyőr ellen játszotta (2–0) története első NB I-es mérkőzését a nyíregyházi futballcsapat, amelyet akkor NYVSSC-nek hívtak. Keresve sem lehetett volna jobb alkalmat találni az évforduló emlékezetessé tételére, mint a Ferencváros elleni mérkőzés, szombat este ugyanis éppen a bajnoki címvédő lesz a vendég az újjáépített és tavaly átadott nyíregyházi stadionban.

Az 1980-as és a mostani csapat között Temesvári Attila a kapocs: a Szpari-védő nagypapája, Temesvári Miklós volt a története során először az élvonalba jutott együttes vezetőedzője. A korábbi kiváló edző éppen a nyíregyháziak idénybeli bajnoki premierje, a Kisvárda elleni július 27-i meccs napján töltötte be 87. életévét, így a lapunk által megszólaltatott játékosnál először afelől érdeklődtünk, milyen az egészségi állapota a nagyapjának.

„Köszönöm szépen, hála istennek, jól van – válaszolta Temesvári Attila. Ott lesz a szombati mérkőzésen, ami nem mindennapos, hiszen a televízióból kényelmesebben meg tudja nézni a meccseket, de édesapám most gondoskodik róla, hogy személyesen is ott lehessen. Követi a karrieremet, ellát tanácsokkal, örül, ha sikeres a csapat.”

Vajon milyen érzés ahhoz a klubhoz tartozni, amelynél a játékos nagyapjára legendaként tekintenek, és amely az ő vezetésével írt sporttörténelmet?

„Felemelő, és inspirációt adott ahhoz is, hogy itt folytassam a pályafutásomat – így a 25 éves védő. – Amikor megkerestek a vezetők, még NB II-es volt a csapat, és éppen az élen telelt, így az volt az első gondolatom, én is ugyanúgy átélhetném a feljutást a Szparival, mint annak idején a nagypapám. Fantasztikus volt megélni, hogy sikerült. Azóta sem panaszkodhatok, hiszen a bennmaradást is éppúgy kiharcoltuk, mint annak idején az elődök, és különösen a telt házas keleti rangadókra gondolok vissza jó szívvel, nagyszerű volt a Debrecen és a Diósgyőr elleni mérkőzés élménye.”

Szombaton pedig az FTC érkezik, és a telt ház megint garantálva van.

„Egy biztos, a szurkolóink rengeteg segítséget nyújtanak nekünk, ebben bízhatunk most is – véli Temesvári Attila. – Szenvedéllyel és akarattal egyenlíthetjük ki az esetlegesen meglévő tudásbeli különbséget. Paksi és nyíregyházi színekben is volt már részem Ferencváros elleni mérkőzésben, sikerben viszont még nem. Tavaly tavasszal még NB II-es csapatként játszottunk a zöld-fehérekkel a kupában elődöntőt, akkor jártunk a legközelebb a bravúrhoz, hiszen a meccs hajrájáig vezettünk, ám a Ferencváros a végjátékban fordított. Ami a mostani bajnokságot illeti, jól sikerült a felkészülésem, vártam a lehetőségre, amelyet a múlt héten megkaptam a Puskás Akadémia ellen Szabó István vezetőedzőtől. Úgy éreztem, jól ment a futball, de mivel elég régen játszottam végig mérkőzést, a hajrára begörcsöltem, le kellett cserélni. Ha lehetőséghez jutok szombaton, megint a végsőkig küzdök, ahogyan mindenki a csapatból.”

A mérkőzés kapcsán van még egy érdekes nagyapa-unoka kapcsolat: a korábbi FTC-legenda Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk, a nyíregyháziak támadója szombaton játszhatja 100. élvonalbeli mérkőzését.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Debreceni VSC3216–4+27
  2. Puskás Akadémia225–3+26
  3. Paksi FC2118–4+44
  4. Ferencváros2114–1+34
  5. Újpest FC2114–2+24
  6. Zalaegerszeg225–502
  7. ETO FC224–402
  8. Nyíregyháza 2113–4–11
  9. MTK Budapest2111–2–11
10. Diósgyőri VTK2113–5–21
11. Kisvárda2112–6–41
12. Kazincbarcika332–7–50

 

Ezek is érdekelhetik