„Ilyennel még nem találkoztam” – a Nyíregyháza légiósa megtagadta a játékot

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.08.31. 21:17
Aboubakar Keita az ETO ellen nem volt hajlandó pályára lépni a piros-kékeknél, hiába jelölte volna őt a kezdőcsapatba Szabó István vezetőedző (Fotó: archív)
Vasárnap, az ETO FC–Nyíregyháza (1–0) NB I-es meccs alatt napi transzferhíradónkban már jeleztük, hogy a vendégek elefántcsontparti középpályása, Aboubakar Keita nem utazott el Győrbe, mert klubot szeretne váltani. Az ügyben azóta részleteket is megtudtunk, és a Nyíregyháza is közleményt adott ki.

 

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a nyíregyházi Aboubakar Keita menedzsere pénteken, az ETO elleni meccset megelőző utolsó nyíregyházi edzést követően közölte, hogy a középpályás szeretné felbontani a klubbal a jövő nyárig szóló szerződését, és ha ebbe a nyírségiek nem egyeznek bele, akkor a vasárnapi meccsre el sem utazik, hiába jelölte volna a kezdőcsapatba őt Szabó István vezetőedző. Nyíregyházán erről hallani sem akart a vezetőség, Keita viszont beváltotta fenyegetését, és nem utazott el a csapattal Győrbe, ezért nem volt a keret tagja vasárnap.

A Nyíregyháza vasárnap este közleményt adott ki az ügyben, amiben megerősítette a fentieket. 

„Középpályásunk bejelentette, máshol szeretne játszani. Ezúton szeretnénk tájékoztatni szurkolóinkat és a közvéleményt, hogy Aboubakar Keita, a Nyíregyháza Spartacus FC élő szerződéssel rendelkező játékosa önszántából nem utazott el a csapattal a Győr elleni bajnoki mérkőzésre, ezzel súlyosan megszegve a munkaszerződésben rögzített kötelezettségét. Szabó István kezdőként számított volna a hétvégén a középpályásra” – fogalmaz a közlemény, amelyben Révész Bálint klubtulajdonos is megszólal.

„Amióta a Nyíregyháza Spartacust vezetem, ilyennel még nem találkoztam! A játékos és menedzsere a közelmúltban kezdeményezte munkaszerződésének felbontását azzal a céllal, hogy ingyen távozhasson klubunktól egyik fő riválisunkhoz. Fontos hangsúlyoznom, hogy egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait! A klub a megfelelő jogi lépéseket megteszi az ügyben” – mondta Révész Bálint, a Nyíregyháza Spartacus elnöke.

A közlemény hozzáteszi, Aboubakar Keita továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa, akinek érvényes szerződése van.

A Nemzeti Sport értesülése szerint a Révész Bálint által említett rivális klub a Diósgyőr.

Keita az Instagramon reagált az ügyben, szerinte egy szerződéses vitáról van szó, nem pedig kötelességszegésről, ahogy azt a klub közleménye állítja  

KEITA KÖZLEMÉNYE:

 

