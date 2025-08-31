Csak hónapok múlva játszhat újra a ZTE egyik legjobbja?

2025. április 27-én, a Kecskemét elleni 3–0-s siker alkalmával lépett legutóbb pályára az NB I-ben Mim Gergely.

„Jelenleg talán pozitívabb időszakban vagyok. A zavaró tényező, hogy sajnos nem látjuk a végét, akár több hónap is hátra lehet a felépülésből, de az sem kizárt, hogy akár heteken belül pályára léphetek. Természetesen az a cél, hogy a lehető leghamarabb visszatérjek” – mondta Mim a klub hivatalos honlapjának.

A 25 éves játékos hozzátette, abban reménykedett, hogy két hónap alatt felépül, és a felkészülést már a csapattal végezheti el. Ám még mindig érez fájdalmat.

„Az elején nyilván azon leszek, hogy visszanyerjem a régi formám, de egyelőre ezzel nem is foglalkozom. Az összes gondolatom azon jár, hogy a lábam állapota megfelelő legyen, minden más pedig majd idővel megoldódik.”

Mim elmondta, szerinte pozitív irányba indult el a csapat, és ő is részese lenne ennek a pályán.

„Jelenleg is próbálok minél több időt együtt tölteni a fiúkkal az öltözőben és azon kívül is, ha van rá lehetőség. A csapattársak amennyit ilyenkor lehet, megtesznek. Sokuk már volt hasonló helyzetben, tudják, hogy ez a szituáció nem egyszerű, és várnak vissza. Az új, nyáron érkezett tagok is jelezték már, hogy kíváncsian várják, mire vagyok képes. A szurkolóktól érkező megerősítés, az, hogy várják már, hogy újra a pályán lássanak, rendkívül jó érzés és nagyon sok erőt ad.”