Nemzeti Sportrádió

Ádám Martin sikeres térdműtéten esett át

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.26. 13:49
null
Ádám Martin sikeres térdműtéten esett át (Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I Paks labdarúgó NB I Paksi FC Ádám Martin
Sikeres térdműtéten esett át a labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC 28-szoros magyar válogatott csatára, Ádám Martin.

A 30 éves támadó Instagram-oldalán osztott meg egy képet, amin a műtét után kórházi ágyán fekszik.

Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást – mostantól csak előre!” – írta a bejegyzéshez a tolnaiakhoz 2025 januárjában visszatérő Ádám Martin.

A 28-szoros magyar válogatott csatár egyébként épp július végén épült fel korábbi, hosszabb kihagyást igénylő térdsérüléséből, ám a második fordulóban, a Kisvárda elleni idegenbeli találkozón a csereként beálló támadó fájdalmai visszatértek, ezért orvosi konzultáció után a műtét mellett döntöttek, amit most végeztek el – sikeresen – Ádám Martinon.

 

NB I Paks labdarúgó NB I Paksi FC Ádám Martin
Legfrissebb hírek

Sós Bence: Meg kell tanulnunk nyerni

Labdarúgó NB I
4 órája

Szűcs Tamás: Ez volt az egyik legjobb meccsem a DVSC-ben

Labdarúgó NB I
5 órája

A Nyíregyháza két játékosa is súlyosan megsérült

Labdarúgó NB I
22 órája

Vb-selejtező: közel a kerethirdetés – Ötvös, Csinger és Molnár a magyar válogatott radarján?

Magyar válogatott
Tegnap, 14:31

Lengyel sajtóhír: Pululu az erősebb bajnokságba készülő Varga Barnabás helyére érkezhet az FTC-be

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:11

„Óriási hiba volt” – Bognár György nem örült, hogy a fia szabadon mozoghatott a pályán

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:35

Jobbhátvéd lehet Szoboszlai Dominik a Newcastle ellen; Az éremtáblázat élén: Magyarország!

E-újság
2025.08.24. 23:48

A Paks győzni tudott az MTK otthonában is, és a tabella élére ugrott

Labdarúgó NB I
2025.08.24. 21:57
Ezek is érdekelhetik