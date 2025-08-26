Ádám Martin sikeres térdműtéten esett át

A 30 éves támadó Instagram-oldalán osztott meg egy képet, amin a műtét után kórházi ágyán fekszik.

„Túl vagyok a térdműtétemen, szerencsére minden rendben ment. Nem volt könnyű időszak, de bízom benne, hogy most magam mögött hagyhatom a nehézségeket. Köszönöm a támogatást – mostantól csak előre!” – írta a bejegyzéshez a tolnaiakhoz 2025 januárjában visszatérő Ádám Martin.

A 28-szoros magyar válogatott csatár egyébként épp július végén épült fel korábbi, hosszabb kihagyást igénylő térdsérüléséből, ám a második fordulóban, a Kisvárda elleni idegenbeli találkozón a csereként beálló támadó fájdalmai visszatértek, ezért orvosi konzultáció után a műtét mellett döntöttek, amit most végeztek el – sikeresen – Ádám Martinon.