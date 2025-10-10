Kiemelt beruházású ügy lehet az Újpest FC új stadionja – itt a kormányrendelet!

Mint arról többször is írtunk, elindult a közös gondolkozás a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC tervezett sportparkfejlesztéséről, amelynek azóta már bizonyos részletei is ismertek. Nem sokkal korábban a lila-fehérek elnöke, Ratatics Péter számolt be arról, hogy a Mol-csoport előszerződést kötött a Fóti úti volt Tungsram-telepre vonatkozóan, ahol a csapat leendő stadionja is felépülne.

Augusztusban pedig megtörtént az önkormányzat hozzájárulása az Újpest FC stadionjához, vagyis most már biztos, hogy a projekt kormányzati kiemelést kaphat.

A Telex kiszúrta, hogy a magyar kormány azóta közzétette a rendeletet is hivatalos honlapján: „A kormányrendelet célja az Újpest FC Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő építési beruházás kiemelt beruházássá és a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása, valamint a beruházással érintett ingatlan tekintetében sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények rögzítése.”

A tervek szerint a stadion 18 ezer néző befogadására lesz alkalmas és sportkomplexummal, edzőközponttal, kereskedelmi létesítményekkel lesz felszerelve. Átadása 2027-re várható.

