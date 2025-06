Öt játékos érkezését jelentette be az élvonalban újonc Kazincbarcika

Martin Slogar személyében egy 24 esztendős kora ellenére már jelentős tapasztalattal rendelkező labdarúgó érkezett Kazincbarcikára a horvát élvonalból – közölte a klub honlapja. A szélső támadó hazájában az Inter Zapresic és a Dinamo Zagreb színeiben járta végig a korosztályokat, előbbinél mutatkozott be a felnőttcsapatban az élvonalban, majd az NK Kustosija Zagreb játékosa lett, ahol két év alatt 48 bajnoki mérkőzésen szerzett tíz gólt és kiosztott kilenc gólpasszt. 2021-ben Ciprusra igazolt, az Arisz Limassol, az Olympiakosz Nicosia és az AEZ Zakakiu színeiben 69 meccsen lépett pályára. 2024 nyarán hazatért, és a HNK Gorica színeiben 28 találkozón négy alkalommal volt eredményes.

„Meghatározott profilokat kerestünk a támadószekcióba, így jutottunk el Martinhoz – nyilatkozta Simon Miklós, a KBSC klubigazgatója – Szélsőként és támadóként is bevethető játékos. Nemcsak a gólszerzésben, hanem az előkészítésben is jeleskedik. Nagyon örülök neki, hogy minket választott.”

„Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek és kipróbálhatom magam egy új bajnokságban – tette hozzá Martin Slogar. – Ez újabb lépés a karrieremben, sok jót hallottam a magyar bajnokságról. Történelmi év következik a Kazincbarcika számára, én pedig szeretném megmutatni, mire vagyok képes.”

A másik horvát érkező Dominik Mulac, a 26 esztendős korábbi utánpótlás-válogatott középhátvédnek bár elsősorban a védekezés a feladata, az előző esztendőben a horvát második ligában 32 mérkőzésen 13 gólt szerzett.

A védő Fiumében kezdett futballozni az NK Rijeka utánpótlásában, végigjárta a korosztályos csapatokat, majd Olaszországba igazolt, a Ciserano USD színeiben a Serie D-ben 24 mérkőzésen lépett pályára. Egy év után visszatért szülővárosába, és öt idényen keresztül erősítette a másodosztályban a másik fiumei csapatot, a HNK Orijent Rijekát. Az elmúlt évet Abbáziában, az NK Opatijánál töltötte, és középső védő létére 32 mérkőzésen 13 gólt szerzett, valamint kiosztott három gólpasszt is.

„Külföldi játékosok esetében törekedünk arra, hogy ne csak jó játékosokat, hanem pozitív személyiségeket is igazoljunk – árulta el Simon Miklós. – Dominik esetében ez maradéktalanul sikerült is. Egy több poszton is bevethető, nagyon értékes játékosról van szó. Szeretnénk segíteni neki, hogy még jobb labdarúgó legyen, és bízom benne, hogy ugyanúgy, ahogy ő nekünk, mi is sokat fogunk tudni segíteni neki, hogy előrelépjen a karrierjében.”

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek – nyilatkozta Dominik Mulac. – Ez nagy lehetőség számomra, hogy tovább fejlődjek, és a klub számára is fontos év következik, hiszen először szerepelhet az első osztályban. Szeretnék segíteni a csapatnak, hogy elérje a céljait.”

Emellett három fiatal magyar labdarúgó igazolt a barcikai csapathoz. A 19 éves védő, Kun Olivér a Puskás Akadémia, a 20 esztendős támadó, Menyhárt Barnabás a Budapest Honvéd, a 18 éves hátvéd, Szalai Bence pedig a DVTK második csapatától érkezett Kazincbarcikára.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a klubnak legyenek értékei, fiatal magyar játékosai, akik fejleszthetők és a későbbiekben játéklehetőséghez, majd komoly tapasztalathoz tudjuk őket juttatni – mondta Simon Miklós. – Ezzel a szándékkal kerültek ide a srácok, különböző korosztályokból. Remélem, mondhatom, hogy ők csak az első fecskék, és sikerül több olyan játékost igazolnunk, akikre később büszkék lehetünk, hogy nálunk kapták meg a felnőtt futballban a lehetőséget.”

Kun a védelem bal oldalán bevethető, az U17-es válogatottban nyolcszor lépett pályára. Mendén ismerkedett meg a labdarúgással, majd a budapesti Goldball és a Halászi Focisuli után 14 éves korában elvitte Puskás Akadémia. A védő 17 évesen bemutatkozott az NB III-ban, az elmúlt évben a Puskás Akadémia második csapatában 26 alkalommal lépett pályára, és a III. kerületi TVE ellen gólt is szerzett.

Menyhárt Móron született, és a szomszédos Székesfehérváron, a Főnix-Gold FC-ben szerezte meg az alapokat, majd a Videoton FC játékosa lett. 2019-ben felfigyelt rá a Budapest Honvéd-MFA, ahol az U15-től kezdve végigjárta a korosztályokat, az utóbbi három évben pedig a Honvéd második csapatának alapembere volt. 71 mérkőzésen hét gólt szerzett az NB III-ban, három alkalommal pályára lépett az U17-es, egyszer pedig az U18-as válogatottban is.

Szalai bal oldali védő és bal oldali belső védő posztokon bevethető. Budapesten született, de Ausztriában nevelkedett. Játszott az SV Mattersburg, a Fortuna Wiener Neustädter SC, az SCU-GLD Kilb, az USC Markersdorf és az SKN St. Pölten csapataiban. 2023 nyarán a Vasas Kubala Akadémiához igazolt, majd egy évre rá a DVTK Labdarúgó Sportakadémia játékosa lett. Az előző idényben a Diósgyőr U19-es együttesének oszlopos tagja volt, de három alkalommal szerepet kapott az NB III-as második csapatban is.