Donnarumma elbúcsúzott a szurkolóktól, távozik a Paris Saint-Germaintől

Már hetek óta arról szóltak a hírek, hogy Gianluigi Donnarumma távozik a PSG-től, miközben a klub szerződtette a Lille-től Lucas Chevalier-t, aztán kedd délelőtt az a hír is napvilágot látott, hogy az Eb-győztes kapusra nem számít a szakmai stáb a szerdai, Tottenham elleni európai Szuperkupa-mérkőzésen.

Ezek után nem meglepő, hogy a 26 éves játékos elbúcsúzott a szurkolóktól és csapattársaitól is.

„Különleges PSG-szurkolók!

A klubnál töltött első napomtól kezdve mindent beleadtam – a pályán és azon kívül is –, hogy kiérdemeljem a helyemet, és megóvjam a góltól a Paris Saint-Germain kapuját.

Azonban sajnos valaki úgy döntött, többé nem lehetek tagja a csapatnak, nem járulhatok hozzá a sikereihez, ami miatt csalódott és letört vagyok.

Remélem, még egyszer lesz lehetőségem a szurkolók szemébe nézni a Parc des Princes-ben, hogy elbúcsúzhassak, ahogy illik. Ha ez nem jön össze, szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek a világot jelenti nekem, amit sosem feledek. Örökre a szívemben őrzöm az érzelmes emlékeket, a varázslatos estéket és titeket, akik miatt otthon éreztem magamat.

A csapattársaimnak – akik olyanok, mint a második családom – köszönök minden csatát, minden nevetést, minden pillanatot, amit együtt átéltünk. Mindig a testvéreim lesztek.

Hatalmas megtiszteltetés volt a klub színeiben játszani és ebben a városban élni.

Köszönöm, Párizs!”

Donnarumma 2021-ben ingyen érkezett a Milantól a párizsiakhoz, a csapattal négy bajnoki címet, két Francia Kupát és idén Bajnokok Ligáját nyert. Az olasz kapus 161 találkozón őrizte a PSG kapuját, 156 gólt kapott, 56 alkalommal nem rezdült meg a hálója – a szerződése jövő nyárig érvényes.

Sajtóhírek szerint a Chelsea, a Manchester City és a Manchester United is szívesen a soraiban tudná Donnarummát.