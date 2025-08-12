Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Donnarumma elbúcsúzott a szurkolóktól, távozik a Paris Saint-Germaintől

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 21:32
null
Gianluigi Donnarumma távozik Párizsból (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ligue 1 Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma PSG
Gianluigi Donnarumma a közösségi oldalán közleményt tett közzé, amelyben elbúcsúzott az együttes szurkolóitól és csapattársaitól is, így gyakorlatilag hivatalossá vált, hogy távozik a Paris Saint-Germaintől.

Már hetek óta arról szóltak a hírek, hogy Gianluigi Donnarumma távozik a PSG-től, miközben a klub szerződtette a Lille-től Lucas Chevalier-t, aztán kedd délelőtt az a hír is napvilágot látott, hogy az Eb-győztes kapusra nem számít a szakmai stáb a szerdai, Tottenham elleni európai Szuperkupa-mérkőzésen.

Ezek után nem meglepő, hogy a 26 éves játékos elbúcsúzott a szurkolóktól és csapattársaitól is.

„Különleges PSG-szurkolók!

A klubnál töltött első napomtól kezdve mindent beleadtam – a pályán és azon kívül is –, hogy kiérdemeljem a helyemet, és megóvjam a góltól a Paris Saint-Germain kapuját.

Azonban sajnos valaki úgy döntött, többé nem lehetek tagja a csapatnak, nem járulhatok hozzá a sikereihez, ami miatt csalódott és letört vagyok.

Remélem, még egyszer lesz lehetőségem a szurkolók szemébe nézni a Parc des Princes-ben, hogy elbúcsúzhassak, ahogy illik. Ha ez nem jön össze, szeretném, ha tudnátok, hogy a támogatásotok és a szeretetetek a világot jelenti nekem, amit sosem feledek. Örökre a szívemben őrzöm az érzelmes emlékeket, a varázslatos estéket és titeket, akik miatt otthon éreztem magamat.

A csapattársaimnak – akik olyanok, mint a második családom – köszönök minden csatát, minden nevetést, minden pillanatot, amit együtt átéltünk. Mindig a testvéreim lesztek.

Hatalmas megtiszteltetés volt a klub színeiben játszani és ebben a városban élni.

Köszönöm, Párizs!”

Donnarumma 2021-ben ingyen érkezett a Milantól a párizsiakhoz, a csapattal négy bajnoki címet, két Francia Kupát és idén Bajnokok Ligáját nyert. Az olasz kapus 161 találkozón őrizte a PSG kapuját, 156 gólt kapott, 56 alkalommal nem rezdült meg a hálója – a szerződése jövő nyárig érvényes.

Sajtóhírek szerint a Chelsea, a Manchester City és a Manchester United is szívesen a soraiban tudná Donnarummát.

 

Ligue 1 Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma PSG
Legfrissebb hírek

A PSG egyre határozottabban próbál megszabadulni Donnarummától

Francia labdarúgás
14 órája

A PSG szerződtette a Jasin-díjra jelölt kapust – hivatalos

Francia labdarúgás
2025.08.09. 20:55

Elkészült a vádirat, Hakimi 15 év börtönt is kaphat – sajtóhír

Francia labdarúgás
2025.08.01. 18:17

Egy év Ázsia után Aubameyang visszatért a Marseille-be

Francia labdarúgás
2025.07.31. 18:26

BL: az UEFA pénzbírsággal sújtotta a címvédő PSG-t

Bajnokok Ligája
2025.07.31. 18:19

Mire lesz elég a leggazdagabb francia család pénze és az RB-csoport tudása?

Francia labdarúgás
2025.07.29. 13:17

A Monaco segédedzőjeként folytatja Lőrincz Ábel – hivatalos

Francia labdarúgás
2025.07.28. 21:07

Sallai Roland csapattársa lehet Gianluigi Donnarumma – sajtóhír

Francia labdarúgás
2025.07.26. 18:13
Ezek is érdekelhetik