Az NB I újoncánál folytatja az Észak-Írországból hazatérő kapus – hivatalos

Gyollai Dániel Magyarországon csak utánpótlás-szinten védett, előbb a Békéscsaba, majd a Budapest Honvéd színeiben.

A 28 éves kapus eddigi pályafutásának jelentős részét Nagy-Britanniában töltötte, az utóbbi egy évben Észak-Írországban védett, ahol 44 tétmeccsen kapott szerepet a Glentoranban, és egy gólt is szerzett.

A Glentoran bejelentése szerint Gyollai Kazincbarcikán folytatja pályafutását.

„Ez volt pályafutásom legjobb éve, és köszönöm mindenkinek a Glentorannál, hogy ezt ilyen különlegessé tette. A játékostársak, a szurkolók, a stáb is tárt karokkal várt, és végig mellettem álltak. Nem könnyű a távozás, de a családom Magyarországon van, és most jött el az ideje, hogy én is hazatérjek” – olvasható Gyollai nyilatkozata a Glentoran hivatalos oldalán.

A Kazincbarcika egyelőre nem jelentette be az új játékos érkezését.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Gyollai Dániel (Glentoran – Észak-Írország), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolható), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –