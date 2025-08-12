Sportrádió

Labdarúgás:az U17-esek Izland elleni iksszel kezdtek a Telki-kupán

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2025.08.12. 22:13
Címkék
labdarúgás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U17-es labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott az izlandiakkal a Telki-kupán.

Nem született gól az U17-es labdarúgó-válogatott Izland elleni mérkőzésén a Telki-kupa első körében.

A magyar csapatnak több lehetősége volt a gólszerzésre, és a hajrában a vendégek is két nagy helyzetet hagytak ki,

végül a meccs 0–0-val zárult.

„A mérkőzés nagy részében kontrolláltuk a játékot, érvényesíteni tudtuk az akaratunkat, és ezzel együtt több lehetőségünk volt, mint az ellenfélnek. A támadóharmadban azonban nem sikerült az áttörés, hiányoztak a jó döntések, a pontos befejezés. A hajrában azonban az izlandiak előtt is adódtak helyzetek, ezért úgy gondolom, igazságos a döntetlen. Jó mérkőzést játszottunk, amelyen hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk” – nyilatkozta az mlsz.hu-nak a mérkőzés után Jeremiás Gergő szövetségi edző.

A torna első játéknapjának másik mérkőzésén a törökök 2–2-es döntetlent játszottak az írekkel. A szerdai szünnap után a magyar válogatott csütörtökön 19 órakor a török együttes ellen lép pályára.

U17-ES VÁLOGATOTT, TELKI-KUPA
1. forduló
Magyarország–Izland 0–0 (0–0)
Magyarország: Jakab Mátyás - Vincze Tamás (Ratkai Ádám, 70.), Russnák Áron, Szakál Dénes (Babos Dani, 83.), Balogh Áron (Papp Máté, 83.) - Milkovics Márton (Acsai Dominik, 70.), Polonkai Noel, Juhász Martin (Varga Zalán, 70.)- Berekméri-Szigeti Ákos (Gyánó Marcell, 64.), Görög Vincent (Kiss Máté, 64.), Vasiljevic Andrej (Varga Zsolt, 83.)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)

