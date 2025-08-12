Labdarúgás:az U17-esek Izland elleni iksszel kezdtek a Telki-kupán

Nem született gól az U17-es labdarúgó-válogatott Izland elleni mérkőzésén a Telki-kupa első körében.
A magyar csapatnak több lehetősége volt a gólszerzésre, és a hajrában a vendégek is két nagy helyzetet hagytak ki,
végül a meccs 0–0-val zárult.
„A mérkőzés nagy részében kontrolláltuk a játékot, érvényesíteni tudtuk az akaratunkat, és ezzel együtt több lehetőségünk volt, mint az ellenfélnek. A támadóharmadban azonban nem sikerült az áttörés, hiányoztak a jó döntések, a pontos befejezés. A hajrában azonban az izlandiak előtt is adódtak helyzetek, ezért úgy gondolom, igazságos a döntetlen. Jó mérkőzést játszottunk, amelyen hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk” – nyilatkozta az mlsz.hu-nak a mérkőzés után Jeremiás Gergő szövetségi edző.
A torna első játéknapjának másik mérkőzésén a törökök 2–2-es döntetlent játszottak az írekkel. A szerdai szünnap után a magyar válogatott csütörtökön 19 órakor a török együttes ellen lép pályára.
(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)