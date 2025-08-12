Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Visszatért a csúcsatlétika Budapestre!; A Fradi egy lépésre a BL-álomtól

2025.08.12. 23:40
NS-ajánló

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Duplantis, Halász, Molnár: csodák a Gyulai Memorialon. Káprázatos versenyekkel tért vissza Budapestre a csúcsatlétika: Armand Duplantis 629 centire javította a férfi rúdugrás világcsúcsát, Halász Bence embertelen távolságra, 83.18-ra hajította a kalapácsot, Molnár Attila pedig országos rekordot repesztett 400-on. És még Femke Bol, Takács Boglárka, sztárok és magyarok, nagyszerű délután a Budapesti Atlétikai Központban, alig egy hónappal a vb előtt. Címlapsztori Szendrei Zoltántól két oldalon.

Egy lépésre a BL-alapszakasztól a Ferencváros. A kapott gól nélkül kiharcolt Ludogorec elleni továbbjutásban magyar gólokkal, gólpasszokkal és kapusbravúrokkal vétette észre magát a bajnokcsapat, amely az azeri Qarabag ellen már biztos Európa-liga-résztvevőként léphet pályára. Tudósítás, elemzés, statisztikák és nyilatkozatok egy oldalon.

…és még: Győrre és Paksra is figyelünk, hiszen a csütörtöki Konferencialiga-selejtezős visszavágók előtt Csongvai Áronon és Papp Kristófon a fókusz.

Kolbenheyer Zsuzsanna mögött sikerév áll. A jégkorongszövetség elnök asszonya a női vb-rendezésről, a férfiválogatott elitben maradásáról, a magyar bajnoki címről és a jövőbeni Erste Liga-kritériumokról is részletesen beszélt Beke Zsombornak.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

