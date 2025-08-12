Megfordította a párharcot a horvát bajnok, kiejtette ír ellenfelét az Európa-ligában

A horvát bajnok hazai pályán 2–1-re kikapott, de idegenben Toni Fruk góljával vezetést szerzett a 33. percben, majd 40 perccel később Tiago Dantas megduplázta az előnyt. A hajrában Mipo Odubeko szépített, így összesítésben egyenlített az ír együttes, ám négy percre rá Ante Orec betalált, és eldöntötte a párharcot.
A Rijeka a playoffkörben a Wolfsberg–PAOK csata győztesével találkozik – ennek a párharcnak az odavágóján 0–0-s eredmény született.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát) 1–3
Továbbjutott: a Rijeka, 4–3-as összesítéssel
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK
17.00: Kuopio PS (finn)–RFS (lett)
18.00: Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég)
19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)
19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)
19.00: Wolfsberg (osztrák)–PAOK (görög)
19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)
20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)
20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)
20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (román)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)