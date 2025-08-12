Megfordította a párharcot a horvát bajnok, kiejtette ír ellenfelét az Európa-ligában

A horvát bajnok hazai pályán 2–1-re kikapott, de idegenben Toni Fruk góljával vezetést szerzett a 33. percben, majd 40 perccel később Tiago Dantas megduplázta az előnyt. A hajrában Mipo Odubeko szépített, így összesítésben egyenlített az ír együttes, ám négy percre rá Ante Orec betalált, és eldöntötte a párharcot.

A Rijeka a playoffkörben a Wolfsberg–PAOK csata győztesével találkozik – ennek a párharcnak az odavágóján 0–0-s eredmény született.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát) 1–3

Továbbjutott: a Rijeka, 4–3-as összesítéssel

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

17.00: Kuopio PS (finn)–RFS (lett)

18.00: Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég)

19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)

19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)

19.00: Wolfsberg (osztrák)–PAOK (görög)

19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)

20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)

20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)

20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)

20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (román)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)