Az AC Milantól szerződtetett védőt a Newcastle

A Düsseldofrban született és nevelkedett hátvéd számos német klub utánpótlásában megfordult, mielőtt a Schalke felnőtt csapatában bemutatkozott 18 évesen 2020-ban, de a gelsenkirechnieknél töltött időszakában remek teljesítménnyel hívta fel magára az olasz élvonalbeli AC Milan figyelmét, amely 2022-ben szerződtette. Thiaw a milánóiaknál töltött három éve alatt 85 mérkőzésen egy gólig és két gólpasszig jutott – igaz, gólját épp a Real Madrid elleni idegenbeli BL-meccsen szerezte.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozhattam egy ekkora klubhoz. Alig várom, hogy elkezdjem az edzéseket és megismerjem az új társaimat, illetve a stábot. A Newcastle magáért beszél, nagy klub, szenvedélyes szurkolókkal, akiket alig várok, hogy láthassak a St. James' Parkban” – mondta a 12-es mezszámot választó Thiaw.

A Newcastle nem közölte, de a Sky Sports úgy tudja, hogy a „szarkák” 30.2+4.3 millió fontért szerződtették a háromszoros német válogatott hátvédet.