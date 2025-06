Domingues már az Oviedo meccsén is járt, hamarosan bemutatják – sajtóhír

A múlt héten már beszámoltunk róla, hogy a DVSC-től két év után távozó francia-portugál Brandon Domingues Spanyolországban folytatja a pályafutását. Több klub spanyol klub is érdeklődött iránta, sőt közel állt a megállapodáshoz egy lengyel csapattal is és itthon hírbe hozták a Ferencvárossal is. Spanyol források pedig görög érdeklődésről is írnak vele kapcsolatban – erről ír például vasárnapi cikkében a La Nueva Espana –, sőt az x.com-on találni olyan vasárnapi bejegyzést is, amely szerint az angol másodosztályba, a Championshipbe feljutó walesi Wrexham szerződtetheti. Ugyanakkor szombaton már jeleztük, hogy a legfrissebb értesüléseink szerint a Spanyolországban feljutásért küzdő Oviedo lehet a befutó a Dominguesért folyó versenyben, a csapat szombati, győztes osztályozójáról szóló cikkünkben is kiemeltük, hogy a DVSC támadója a La Ligában folytathatja a pályafutását. Mint ismert, az Oviedo 2000–2001-es idény után szerepelhet ismét az élvonalban, miután szombaton hosszabbításban 3–1-re győzött a Mirandés elleni osztályozón.

Egybehangzó spanyol sajtóértesülések szerint – erről ír például a már említett La Nueva Espana, de a DVSC-től távozó támadó átigazolásával foglalkozik az eldesmarque.com és a Real Oviedóhoz köthető RadioRo is – Domingues már az Oviedo Almería elleni, hazai osztályozós meccsén részt vett, és annyira magával ragadta a hangulat, hogy végül elfogadta a klub ajánlatát.

A spanyol oldalak szerint Dominguesszel már a feljutástól függetlenül megszületett az egyezség, így ő lesz az élvonalba feljutó klub első nyári szerzeménye, miután a kivásárlási áráról is megegyeztek már a DVSC-vel. A lne.es úgy fogalmaz, „kis átigazolási díjat kell fizetni érte, mivel még egy évig szerződés köti Debrecenbe”. Egy a „kis összeg” információink szerint bónuszokkal együtt valamivel egymillió euró fölött alakulhat.

A 25 éves Domingues három éve, a francia Troyes-tól érkezett az NB I-be, először a Honvédhoz, aztán 2023-ba igazol Debrecenbe. A DVSC-ben 64 tétmeccsen 19 gólt és hét gólpasszt ért el.