Szabó Máté: Nem a miénk a bajnokság leggyengébb csapata

Bár nulla pont áll a Kazincbarcika SC neve mellett két fordulót követően a tabellán, hiba lenne lebecsülni, pláne elkönyvelni, hogy biztos kieső. A klub fennállása első NB I-es mérkőzésén, a Puskás Akadémia otthonában (1–2), majd a Ferencváros vendégeként (0–3) is bizonyította, sokaknak kellemetlen ellenfél lesz, mivel védekezésben agresszív, mélyen tömörülő csapat, amely ígéretesen kontráz, némely támadója pedig állandó veszélyforrást jelent az ellenfél kapujára – az egyik Szabó Máté.
A szélső 2020-ban a Budafoki MTE színeiben mutatkozott be az NB I-ben, majd négy idényen át a másodosztályban szerepelt. A Kazincbarcikát 2024 nyara óta erősíti, az előző évadban hol játszott, hol nem, 25 bajnokin két gól és egy gólpassz volt a mérlege. Maradása a feljutással nem volt biztos, lejárt a szerződése, ám a vezetőedzői posztot átvevő Kuttor Attila látott fantáziát lendületes, a támadóharmadban nehezen kiszámítható játékában, így hosszabbított. A szakmai stáb bízik benne, az évad első két bajnokiján a kezdő tizenegybe jelölte, és nem is ment rosszul neki.
„Eddig jó átlagot hoztam, voltak látványos megmozdulásaim, de a helyzeteimet nem váltottam gólra – mondta lapunknak a 26 éves Szabó Máté. – A Puskás Akadémia ellen háromszor is betalálhattam volna Markek Tamás kapujába, sajnos egyszer sem sikerült. Frusztrál, hogy harminckét NB I-es meccs után még várnom kell pályafutásom első élvonalbeli góljára. Türelmetlen vagyok magammal szemben, szeretném, ha átszakadna a gát, mert hasznára akarok lenni az együttesnek. Annak idején Budafokon éretlen fiatalként szerepeltem, azóta letisztultabb lett a játékom. Meg akarom hálálni a szakmai stáb bizalmát, be akarom bizonyítani, helyem van az első osztályban.”
Ezzel a Kazincbarcika is így van, a borsodi kiscsapatnál mindenki azért dolgozik, hogy rácáfoljon a megannyi kétkedőre, és megőrizze élvonalbeli tagságát.
„Mindenkitől megkapjuk, hogy utolsó helyen zúgunk ki az NB I-től. Kuttor Attila az első bajnokit megelőzően készített egy gyűjtést azokból a véleményekből, amelyek szerint semmi esélyünk a bennmaradásra, a fotómontázst kirakta az öltöző falára, és csak szótlanul állt. A csend többet mondott minden szónál: pontosan tudjuk, mi a feladatunk az idényben. Egész vállalható volt az eddigi két fordulóban nyújtott teljesítményünk, de elégedetlenek vagyunk, fűt minket a bizonyítási vágy. Biztos vagyok benne, hogy nem mi vagyunk a bajnokság leggyengébb csapata, ám védekezésben és támadásban is sokat kell fejlődnünk: a ziccereinket értékesítenünk kell, hátul pedig nem engedhetünk olyan könnyű gólokat, mint eddig.”
A KBSC pénteken játszik először „hazai pályán", a négypontos DVSC-t fogadja ideiglenes otthonában, Mezőkövesden.
„Már a Ferencváros ellen úgy utaztunk Budapestre, hogy szeretnénk megszerezni az első pontunkat a bajnokságban, nem jött össze. Pénteken itt az újabb lehetőség, a Debrecen ellen szerintem a döntetlen a minimum, amit ki kell hoznunk a meccsből. Néztem a Loki mérkőzéseit, szerintem jobb teljesítményt nyújt, mint az előző idényben, Dzsudzsák Balázsnak sem lett rosszabb a rúgótechnikája, ezzel együtt lesz keresnivalónk.”
3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|2. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|3. Ferencváros
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|4. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|5. Debreceni VSC
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|6. Zalaegerszeg
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|7. ETO FC
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|8. Nyíregyháza
|2
|–
|1
|1
|3–4
|–1
|1
|9. MTK Budapest
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|10. Diósgyőri VTK
|2
|–
|1
|1
|3–5
|–2
|1
|11. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|12. Kazincbarcika
|2
|–
|–
|2
|1–5
|–4
|0