Szabó Máté: Nem a miénk a bajnokság leggyengébb csapata

Bár nulla pont áll a Kazincbarcika SC neve mellett két fordulót követően a tabellán, hiba lenne lebecsülni, pláne elkönyvelni, hogy biztos kieső. A klub fennállása első NB I-es mérkőzésén, a Puskás Akadémia otthonában (1–2), majd a Ferencváros vendégeként (0–3) is bizonyította, sokaknak kellemetlen ellenfél lesz, mivel védekezésben agresszív, mélyen tömörülő csapat, amely ígéretesen kontráz, némely támadója pedig állandó veszélyforrást jelent az ellenfél kapujára – az egyik Szabó Máté.

A szélső 2020-ban a Budafoki MTE színeiben mutatkozott be az NB I-ben, majd négy idényen át a másodosztályban szerepelt. A Kazincbarcikát 2024 nyara óta erősíti, az előző évadban hol játszott, hol nem, 25 bajnokin két gól és egy gólpassz volt a mérlege. Maradása a feljutással nem volt biztos, lejárt a szerződése, ám a vezetőedzői posztot átvevő Kuttor Attila látott fantáziát lendületes, a támadóharmadban nehezen kiszámítható játékában, így hosszabbított. A szakmai stáb bízik benne, az évad első két bajnokiján a kezdő tizenegybe jelölte, és nem is ment rosszul neki.

„Eddig jó átlagot hoztam, voltak látványos megmozdulásaim, de a helyzeteimet nem váltottam gólra – mondta lapunknak a 26 éves Szabó Máté. – A Puskás Akadémia ellen háromszor is betalálhattam volna Markek Tamás kapujába, sajnos egyszer sem sikerült. Frusztrál, hogy harminckét NB I-es meccs után még várnom kell pályafutásom első élvonalbeli góljára. Türelmetlen vagyok magammal szemben, szeretném, ha átszakadna a gát, mert hasznára akarok lenni az együttesnek. Annak idején Budafokon éretlen fiatalként szerepeltem, azóta letisztultabb lett a játékom. Meg akarom hálálni a szakmai stáb bizalmát, be akarom bizonyítani, helyem van az első osztályban.”

Ezzel a Kazincbarcika is így van, a borsodi kiscsapatnál mindenki azért dolgozik, hogy rácáfoljon a megannyi kétkedőre, és megőrizze élvonalbeli tagságát.

„Mindenkitől megkapjuk, hogy utolsó helyen zúgunk ki az NB I-től. Kuttor Attila az első bajnokit megelőzően készített egy gyűjtést azokból a véleményekből, amelyek szerint semmi esélyünk a bennmaradásra, a fotómontázst kirakta az öltöző falára, és csak szótlanul állt. A csend többet mondott minden szónál: pontosan tudjuk, mi a feladatunk az idényben. Egész vállalható volt az eddigi két fordulóban nyújtott teljesítményünk, de elégedetlenek vagyunk, fűt minket a bizonyítási vágy. Biztos vagyok benne, hogy nem mi vagyunk a bajnokság leggyengébb csapata, ám védekezésben és támadásban is sokat kell fejlődnünk: a ziccereinket értékesítenünk kell, hátul pedig nem engedhetünk olyan könnyű gólokat, mint eddig.”

A KBSC pénteken játszik először „hazai pályán", a négypontos DVSC-t fogadja ideiglenes otthonában, Mezőkövesden.

„Már a Ferencváros ellen úgy utaztunk Budapestre, hogy szeretnénk megszerezni az első pontunkat a bajnokságban, nem jött össze. Pénteken itt az újabb lehetőség, a Debrecen ellen szerintem a döntetlen a minimum, amit ki kell hoznunk a meccsből. Néztem a Loki mérkőzéseit, szerintem jobb teljesítményt nyújt, mint az előző idényben, Dzsudzsák Balázsnak sem lett rosszabb a rúgótechnikája, ezzel együtt lesz keresnivalónk.”

3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 9., szombat

17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap

17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)