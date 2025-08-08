Sportrádió

Szabó Máté: Nem a miénk a bajnokság leggyengébb csapata

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
2025.08.08. 07:38
Szabó Máté (balra) nem hagyja, hogy elnyomják a pályán – a Kazincbarcika szélsője pontszerzésben reménykedik a Loki ellen (FOTÓ: KBSC)
Címkék
Szabó Máté NB I DVSC Kazincbarcika
A Kazincbarcikát erősítő Szabó Máté szerint a borsodi csapat játékosai tudják, mi a feladatuk, rá akarnak cáfolni azokra a hangokra, amelyek szerint utolsó helyen esik ki az újonc az NB I-ből – pénteken a Debreceni VSC elleni hazai bajnokin megszereznék első pontjaikat.

 

 

Bár nulla pont áll a Kazincbarcika SC neve mellett két fordulót követően a tabellán, hiba lenne lebecsülni, pláne elkönyvelni, hogy biztos kieső. A klub fennállása első NB I-es mérkőzésén, a Puskás Akadémia otthonában (1–2), majd a Ferencváros vendégeként (0–3) is bizonyította, sokaknak kellemetlen ellenfél lesz, mivel védekezésben agresszív, mélyen tömörülő csapat, amely ígéretesen kontráz, némely támadója pedig állandó veszélyforrást jelent az ellenfél kapujára – az egyik Szabó Máté.

A szélső 2020-ban a Budafoki MTE színeiben mutatkozott be az NB I-ben, majd négy idényen át a másodosztályban szerepelt. A Kazincbarcikát 2024 nyara óta erősíti, az előző évadban hol játszott, hol nem, 25 bajnokin két gól és egy gólpassz volt a mérlege. Maradása a feljutással nem volt biztos, lejárt a szerződése, ám a vezetőedzői posztot átvevő Kuttor Attila látott fantáziát lendületes, a támadóharmadban nehezen kiszámítható játékában, így hosszabbított. A szakmai stáb bízik benne, az évad első két bajnokiján a kezdő tizenegybe jelölte, és nem is ment rosszul neki.

„Eddig jó átlagot hoztam, voltak látványos megmozdulásaim, de a helyzeteimet nem váltottam gólra – mondta lapunknak a 26 éves Szabó Máté. – A Puskás Akadémia ellen háromszor is betalálhattam volna Markek Tamás kapujába, sajnos egyszer sem sikerült. Frusztrál, hogy harminckét NB I-es meccs után még várnom kell pályafutásom első élvonalbeli góljára. Türelmetlen vagyok magammal szemben, szeretném, ha átszakadna a gát, mert hasznára akarok lenni az együttesnek. Annak idején Budafokon éretlen fiatalként szerepeltem, azóta letisztultabb lett a játékom. Meg akarom hálálni a szakmai stáb bizalmát, be akarom bizonyítani, helyem van az első osztályban.”

Ezzel a Kazincbarcika is így van, a borsodi kiscsapatnál mindenki azért dolgozik, hogy rácáfoljon a megannyi kétkedőre, és megőrizze élvonalbeli tagságát. 

„Mindenkitől megkapjuk, hogy utolsó helyen zúgunk ki az NB I-től. Kuttor Attila az első bajnokit megelőzően készített egy gyűjtést azokból a véleményekből, amelyek szerint semmi esélyünk a bennmaradásra, a fotómontázst kirakta az öltöző falára, és csak szótlanul állt. A csend többet mondott minden szónál: pontosan tudjuk, mi a feladatunk az idényben. Egész vállalható volt az eddigi két fordulóban nyújtott teljesítményünk, de elégedetlenek vagyunk, fűt minket a bizonyítási vágy. Biztos vagyok benne, hogy nem mi vagyunk a bajnokság leggyengébb csapata, ám védekezésben és támadásban is sokat kell fejlődnünk: a ziccereinket értékesítenünk kell, hátul pedig nem engedhetünk olyan könnyű gólokat, mint eddig.”

A KBSC pénteken játszik először „hazai pályán", a négypontos DVSC-t fogadja ideiglenes otthonában, Mezőkövesden.

„Már a Ferencváros ellen úgy utaztunk Budapestre, hogy szeretnénk megszerezni az első pontunkat a bajnokságban, nem jött össze. Pénteken itt az újabb lehetőség, a Debrecen ellen szerintem a döntetlen a minimum, amit ki kell hoznunk a meccsből. Néztem a Loki mérkőzéseit, szerintem jobb teljesítményt nyújt, mint az előző idényben, Dzsudzsák Balázsnak sem lett rosszabb a rúgótechnikája, ezzel együtt lesz keresnivalónk.”

3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Puskás Akadémia225–3+26
2. Paksi FC2118–4+44
3. Ferencváros2114–1+34
4. Újpest FC2114–2+24
5. Debreceni VSC2114–3+14
6. Zalaegerszeg225–502
7. ETO FC224–402
8. Nyíregyháza2113–4–11
9. MTK Budapest2111–2–11
10. Diósgyőri VTK2113–5–21
11. Kisvárda2112–6–41
12. Kazincbarcika221–5–40

 

Ezek is érdekelhetik