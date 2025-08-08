Sportrádió

Edzőjüknek üzentek az ETO elleni gólörömmel az AIK játékosai

V. H. L.V. H. L.
2025.08.08. 16:56
Az a bizonyos gólöröm (Fotó: Imago)
ETO FC Filip Benkovic Dino Besirovic AIK Solna Anton Salétros
Nagyon örült idénybeli első góljának az AIK Solna korábban Mezőkövesden futballozó bosnyák légiósa, Dino Besirovic, aki felfedte az ETO elleni Konferencialiga-selejtezőn látott különös ünneplés hátterét, és azt is elmondta, miért perdült táncra Csongvai Áronnal.

Már a 7. percben vezetést szerzett az ETO FC ellen a svéd AIK a Konferencialiga 3. selejtezőkörének első mérkőzésén, a gólt nem más, mint a Mezőkövesd egykori légiósa, Dino Besirovic szerezte. A középpályásnak ez volt az első gólja a szezonban, így érhető örömmel nyilatkozott a Sportbladetnek.

„Örülök, hogy végre betaláltam, ám a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést – mondta a 31 éves játékos, aki gólja után táncra perdült Csongvai Áronnal, a svéd csapat magyar futballistájával. – Nem vagyok jó táncos, de régóta vártunk mát erre a gólörömre, és azt mondtam, ha gólt rúgok, táncolunk.”

A gólt különös gólöröm követte, melynek során az Újpest FC-nél is megforduló, magyar származású Anton Salétros, valamint a horvát védő, Filip Benkovic szemüveget formált a kezéből. A formabontó ünneplés hátterében az áll, hogy a solnaiak vezetőedzője, Mikkjal Thomassen az egyik edzésszituáción feldühödve lehordta játékosait, akik nem igazán értettek egyet mesterükkel.

„Azt mondta, ha nem látunk jól a pályán, viseljünk szemüveget. Mi pedig pontosan ezt tettük, szerintünk vicces volt. Majd holnap meglátjuk” – jegyezte meg Besirovic.

A gólöröm egyik szellemi atyja, Anton Salétros így emlékezett: „Igen, így történt, Filippel nem értettük meg egymást, másképp láttuk a dolgokat” – utalt az edzésen történt incidens kialakulására.

Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy az ünneplés címzettje, Mikkjal Tomassen hogyan reagált játékosai szellemességére...

 

