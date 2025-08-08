Edzőjüknek üzentek az ETO elleni gólörömmel az AIK játékosai

Már a 7. percben vezetést szerzett az ETO FC ellen a svéd AIK a Konferencialiga 3. selejtezőkörének első mérkőzésén, a gólt nem más, mint a Mezőkövesd egykori légiósa, Dino Besirovic szerezte. A középpályásnak ez volt az első gólja a szezonban, így érhető örömmel nyilatkozott a Sportbladetnek.

„Örülök, hogy végre betaláltam, ám a legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést – mondta a 31 éves játékos, aki gólja után táncra perdült Csongvai Áronnal, a svéd csapat magyar futballistájával. – Nem vagyok jó táncos, de régóta vártunk mát erre a gólörömre, és azt mondtam, ha gólt rúgok, táncolunk.”

A gólt különös gólöröm követte, melynek során az Újpest FC-nél is megforduló, magyar származású Anton Salétros, valamint a horvát védő, Filip Benkovic szemüveget formált a kezéből. A formabontó ünneplés hátterében az áll, hogy a solnaiak vezetőedzője, Mikkjal Thomassen az egyik edzésszituáción feldühödve lehordta játékosait, akik nem igazán értettek egyet mesterükkel.

„Azt mondta, ha nem látunk jól a pályán, viseljünk szemüveget. Mi pedig pontosan ezt tettük, szerintünk vicces volt. Majd holnap meglátjuk” – jegyezte meg Besirovic.

A gólöröm egyik szellemi atyja, Anton Salétros így emlékezett: „Igen, így történt, Filippel nem értettük meg egymást, másképp láttuk a dolgokat” – utalt az edzésen történt incidens kialakulására.

Arról egyelőre nem érkezett hír, hogy az ünneplés címzettje, Mikkjal Tomassen hogyan reagált játékosai szellemességére...