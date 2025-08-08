Kajak-kenu ob: Gazsó Alida nyert 200-on, indulhat a vb-n

Ahogy a magyar szövetség már korábban jelezte: női K–1 200 méteren az ob eredménye dönt a világbajnoki részvételről. A 16 induló között ott volt az olimpiai ezüst- és bronzérmes Gazsó Alida is, aki a tavaszi lábsérülése után először ült hajóba versenykörülmények között. Mellette többek között a szám idei U23-as világ- és Európa-bajnoki bronzérmese, Decsi Dorina, a 2024-es felnőtt vb-harmadik Rugonfalvi-Kiss Janka, valamint Rendessy Eszter, Szegedi Angelina és Gombás Alíz neve is szerepelt az előfutamok rajtlistáin.

A délutáni döntő komoly csatát hozott, s végül a honvédos Gazsó lapátolt be elsőként a célba, 284 ezredmásodperccel megelőzve a második Decsit és 884-gyel a harmadik Rendessyt. Rugonfalvi-Kiss lett a negyedik, Szegedi az ötödik, Gombás kilencedik volt. A magyar szövetség tájékoztatása szerint Gazsó ezzel a sikerrel kivívta az indulási jogot a két hét múlva esedékes milánói vb-n.

Tótka Sándor, az UTE kiválósága még az esztendő elején jelentette be, hogy pihenőévet tart, igaz, már akkor is hangsúlyozta, hogy az ob-n mindenképpen ott lesz, és hat számban – 200 és 500 méteren egyesben, párosban, illetve négyesben – is igyekszik majd fontos pontokhoz juttatni a klubját. Az első napi 200-as egyes döntőben végül hét tizedmásodperccel volt gyorsabb, mint a második helyezett Hidvégi Hunor Tamás.

KAJAK-KENU ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BAJNOKOK

200 M

FÉRFIAK

K1: Tótka Sándor (Újpesti Torna Egylet)

C1: Hodován Dávid (Atomerőmű SE)

K2: Domoszlai Attila, Tótka Sándor (Újpesti Torna Egylet)

C2: Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász (Újpesti Torna Egylet)

K4: Tótka Sándor (Újpesti Torna Egylet), Csizmadia Kolos Attila (MVM Szegedi Vízisport SE), Szendy Maximilián (MTK), Keller Gergő Zoltán (MVM Szegedi Vízisport SE)

C4: Szilágyi Balázs, Szarka Krisztián, Molnár Csanád, Gyányi Levente (MVM Szegedi Vízisport SE)

NŐK

K1: Gazsó Alida Dóra (Budapesti Honvéd SE)

C1: Horányi Dóra (Újpesti Torna Egylet)

K2: Kiss Blanka, Lucz Anna (Újpesti Torna Egylet)

C2: Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE/Lágymányosi Spari)

K4: Kiskó Réka, Szulovszky Csenge, Szulovszky Petra, Tóth Diána (1. Központi Sport-és Ifjúsági SE, 2-4., MTK)

1000 M

FÉRFIAK

K1: Kollek Bálint (Kovács Katalin Akadémia)

C1: Uhrin Dávid (Merkapt-Mekler László SE)

K2: Avar Tamás, Juhász Máté (Központi Sport- és Ifjúsági SE)

C2: Gyányi Milán, Molnár Csanád (MVM Szegedi Vízisport SE)

K4: Avar Tamás, Juhász Máté, Samu Péter, Mircse Zoltán Iván (1–3.: Központi Sport- és Ifjúsági SE/4.: MTK)

C4: Szilágyi Balázs, Gyányi Milán, Molnár Csanád, Molnár-Gábor György (MVM Szegedi Vízisport SE)

NŐK

K1: Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia)

C1: Kisbán Zsófia (Lágymányosi Spari)

K2: Pető Hanna, Dráviczki Dóra (Kovács Katalin Akadémia)

C2: Bragato Giada, Kisbán Zsófia (Tiszaújvárosi KKSE/Lágymányosi Spari)

K4: Pólai Petra, Szabó-Csalló Nadin, Dráviczki Dóra, Pető Hanna (Kovács Katalin Akadémia)