NHL: kilencedszer Ovecskiné a Harlamov-trófea

A Harlamov-trófeát a Szovjetszkij Sport újság alapította, és Valerij Harlamovról, az egykori kiváló szovjet jégkorongozóról nevezték el. A díj első nyertese Szergej Fjodorov volt 2003-ban, a mindenkori győztest azóta is az NHL-ben játszó oroszok maguk választják ki. A díjat 2005-ben, illetve 2020 és 2024 között nem adták ki.

Az idei szavazáson szakértőkből álló testületek, köztük az Orosz Jégkorong Hírességek Csarnokának tagjai, az orosz bázisú Kontinentális Jégkorong Liga (KHL) klubjainak menedzserei, újságírók és sportlegendák vettek részt.

Alekszandr Ovecskin korábban 2006 és 2010 között, valamint 2014-ben, 2015-ben és 2018-ban nyerte el a trófeát. Idén áprilisban ő lett az NHL alapszakaszos rekordere, megdöntve a kanadai Wayne Gretzky gólrekordját (895). Az orosznak jelenleg 897 gólja van.

A Harlamov-trófeát korábban Ilja Kovalcsuk (2004), Pavel Dacjuk (2011, 2013), Jevgenyij Malkin (2012, 2017), Artyemij Panarin (2016) és Nyikita Kucserov (2019) is megkapta.