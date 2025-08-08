Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

NHL: kilencedszer Ovecskiné a Harlamov-trófea

Vágólapra másolva!
2025.08.08. 18:01
null
Alekszandr Ovecskin (Fotó: Getty Images)
Címkék
Harlamov-trófea NHL Alekszandr Ovecskin
Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals csapatkapitánya lett a 2025-ös Harlamov-trófea nyertese, amelyet az észak-amerikai profiliga (NHL) legutóbbi szezonja legjobb orosz hokisának ítéltek oda. A 39 éves játékos kilencedik alkalommal érdemelte ki az elismerést.

A Harlamov-trófeát a Szovjetszkij Sport újság alapította, és Valerij Harlamovról, az egykori kiváló szovjet jégkorongozóról nevezték el. A díj első nyertese Szergej Fjodorov volt 2003-ban, a mindenkori győztest azóta is az NHL-ben játszó oroszok maguk választják ki. A díjat 2005-ben, illetve 2020 és 2024 között nem adták ki.

Az idei szavazáson szakértőkből álló testületek, köztük az Orosz Jégkorong Hírességek Csarnokának tagjai, az orosz bázisú Kontinentális Jégkorong Liga (KHL) klubjainak menedzserei, újságírók és sportlegendák vettek részt.

Alekszandr Ovecskin korábban 2006 és 2010 között, valamint 2014-ben, 2015-ben és 2018-ban nyerte el a trófeát. Idén áprilisban ő lett az NHL alapszakaszos rekordere, megdöntve a kanadai Wayne Gretzky gólrekordját (895). Az orosznak jelenleg 897 gólja van.

A Harlamov-trófeát korábban Ilja Kovalcsuk (2004), Pavel Dacjuk (2011, 2013), Jevgenyij Malkin (2012, 2017), Artyemij Panarin (2016) és Nyikita Kucserov (2019) is megkapta.

 

Harlamov-trófea NHL Alekszandr Ovecskin
Legfrissebb hírek

Film készül Alekszandr Ovecskin pályafutásáról

Amerikai sportok
2025.08.06. 11:16

NHL: Ovecskin vezeti a kereseti listát

Jégkorong
2025.08.04. 20:49

Tengerentúli szakemberekkel, immár harmadszor gyűltek össze a játékvezetők az NHL-táborban Budapesten

Jégkorong
2025.08.01. 07:53

Ovecskin az orosz jégkorong-válogatott visszavételét sürgeti

Jégkorong
2025.07.21. 15:56

Ovecskin másfél éven belül megnyitja saját hokiakadémiáját Moszkvában

Jégkorong
2025.07.20. 13:32

NHL: Ovecskin „rekordermeze” a torontói hírességek csarnokában

Jégkorong
2025.07.19. 14:01

Két és fél hétre leáll az NHL az olimpia miatt

Amerikai sportok
2025.07.16. 21:50

Jégkorong: akár az NHL-be is eljuthatnak a legkiválóbb fiatal játékvezetők a négynapos óbudai táborból

Jégkorong
2025.07.16. 17:46
Ezek is érdekelhetik