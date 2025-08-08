Sportrádió

Schmidt Ádám: A Sportoló Nemzet Program a közösségi sportot hivatott erősíteni

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.08.08. 15:38
Schmidt Ádám (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
sportoló nemzet program Balatonfüred Schmidt Ádám
A Sportoló Nemzet Program küldetése, hogy a közösségi sport erősítése révén közelebb vigye a mindennapi mozgást az emberekhez – hangsúlyozta a Sportoló Nemzet Roadshow balatonfüredi állomásán, pénteken a sportért felelős államtitkár.

Schmidt Ádám kiemelte, hogy az állami sportirányításban fontos szerep jut a versenysportnak, de legalább ilyen fontos a közösségi sport is.

Mint mondta, a közösségi sportot országjáró roadshow keretében népszerűsítik, melynek egyik fontos állomása Balatonfüred, ahol a tömegsport és a versenysport is magas színvonalú – tette hozzá.

A Balaton-parti városban a roadshow keretében olyan sportokat lehet kipróbálni, melyek kifejezetten a strandoláshoz köthetők, ilyen egyebek mellett a sup, a kajak és a vitorlázó szimulátor – mondta.

Hozzátette: fontos küldetése a Sportoló Nemzet Programnak, hogy felhívja a figyelmet: a sportlétesítmények nem csupán az élsportolók számára épültek. Példaként említette a Nemzeti Atlétikai Központot, melynek több mint tíz hektáros területén számos sportolási lehetőség adódik a közösségi sportolók számára.

Szavai szerint a program számos kedvezményt kínál a sportolók számára, és fontos ösztönző erőnek nevezte, hogy népszerűsítésében részt vesznek egy-egy sportág kiemelkedő teljesítményt nyújtó képviselői is.

 

