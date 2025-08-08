Lisztes Krisztián visszatér a Ferencvároshoz – hivatalos

Korábban beszámoltunk arról, hogy az FTC aktívan dolgozott ifj. Lisztes Krisztián visszahozatalán. A 2024-ben Németországba igazoló játékos azért is kiemelten fontos az FTC számára, mert a klub szeretne megfelelni a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetnek (NSMI) a kiemelt akadémiákkal szemben támasztott, legalább két húszéves játékos szerepeltetését célzó elvárásának a maximálisan elérhető pénzügyi források érdekében.

Az Eintracht Frankfurt a nyári átigazolási időszakban több játékossal is megerősítette támadósorát. Érkezett Love Arrhov, Rasmus Kristensen, Jonathan Burkardt és csütörtökön 21 millióért a japán válogatott támadó Doan Ricu is. A sérüléssel is küzdő Lisztes ugyan elutazott a csapattal az egyesült államokbeli edzőtáborba, ott egyik felkészülési mérkőzésen sem kapott lehetőséget. Az FTC péntek kora délután a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Lisztes Krisztián visszatér a zöld-fehérekhez.

Az U21-es válogatott támadó 46 meccsen lépett pályára az FTC színeiben, ezeken 15 gólt szerzett és hét gólpasszt jegyzett. 2024 júliusában a Transfermarkt adatai szerint hatmillió euró ellenében igazolt az Eintracht Frankfurthoz, ahol a második csapatban három meccsen egy gólpassz a mérlege. Lisztesnek 2029. június 30-ig szól a szerződése a németekkel.

„Lisztes Krisztián nagy potenciállal rendelkezik, amelyet sajnos első évében nálunk nem tudott megmutatni. Meggyőződésünk, hogy a kölcsönadás segít neki játékperceket szerezni és ez előmozdítja a fejlődését” – értékelt az Eintracht Frankfurt oldalán Timmo Hardung, a klub sportigazgatója.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna)

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Adama Traoré (mali, Sanghaj Senhua – Kína)