Kiesett Piros Zsombor a cordenonsi challengertornán

Borult a papírforma az olaszországi Cordenonsban zajló ATP-challengertorna magyar érdekeltségű negyeddöntőjében, ahol a verseny 3. kiemeltje, Piros Zsombor a világranglista 817. helyén álló – korábban a 71. helyen is megforduló – Cedrik-Marcel Stebével csapott össze. Az első játszmában a német versenyző 3:3-nál elvette ellenfele adogatását, s noha a magyar játékos azonnal visszabrékelt, Stebe 5:4-es vezetésénél ismét elnyerte Piros szerváját. A második felvonásban itt is, ott is volt egy brék, a felek így jutottak el a rövidítésig, amelyben a német idegei bizonyultak erősebbnek, így 6:4, 7:6-ra megnyerte a meccset.

ATP-CHALLENGERTORNA, CORDENONS (91 000 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

Cedrik-Marcel Stebe (német)–Piros Zsombor (magyar, 3.) 6:4, 7:6 (7–2)