Maguire marad az MU-nál, a Chelsea fiataljait figyeli a Dortmund – keddi transzferhíradó

Javában pörögnek az események az európai kupaporondon, szép sorban indulnak az őszi-tavaszi rendszerű bajnokságok, az NB I-ben már a második fordulón is túl vagyunk, azonban a nyári futballhírek jó része továbbra is az átigazolási információkra, transzferpletykákra összpontosít. A piac monitorozását ma is folytatjuk, tartsanak velünk!

DÉLELŐTTI ÖSSZEFOGLALÓ HAZAI PIAC: Kern Martin egy év után visszatért a Sturm Graztól a Puskás Akadémiához; Keresztes Noel, a Honvéd 20 éves, U19-es válogatott támadója a szlovén másodosztályú NK Naftához igazolt. NEMZETKÖZI PIAC: Luka Jovics a Milan után Görögországban próbál szerencsét, az AEK Athénhoz szerződött; a 14-szeres cseh válogatott Pavel Sulc, aki tavasszal a Viktoria Plzen színeiben gólt lőtt az FTC-nek az Európa-ligában, a Lyonban folytatja; az egyik nagy angol vándor, Andros Townsend a thaiföldi élvonalban kötött ki, az ismeretlenségből feltörő Kanchanaburi Powerben. Ingyen szerződtette Vladimir Coufalt a Hoffenheim; egy évre kölcsönvette Jahmai Simpson-Pusey-t a Manchester Citytől a Celtic. Távozott a Liverpool saját nevelésű középpályása, Tyler Morton, aki a francia élvonalbeli Olympique Lyonnál folytatja pályafutását. A Chelsea-hez megérkezett a 18 éves brazil tehetség, Estevao, de a londoni klub számos labdarúgójától már idén nyáron megválna. Ellenben a Manchester United hamarosan új szerződést köthet angol válogatott védőjével, Harry Maguire-rel. Szintén nem akar megválni játékosától, Ademola Lookmantől az Atalanta. A nigériai csatár nem vett részt csapata edzésén, ugyanis szeretne az Interhez igazolni. ALAKULÓBAN: a Los Angeles FC szerdán bejelentheti Szon Hung Min szerződtetését, a helyi sajtó által vélelmezett átigazolási díj (26 millió dollár) MLS-rekord lenne; a Manchester City szerződéshosszabbításra készül Rodrival; a balhés Thomas Partey valószínűleg a Villarrealban folytatja karrierjét. Megtette ajánlatát Benjamin Seskóért a Manchester United, amely bónuszokkal együtt 85 millió eurót fizetne az RB Lepzig szlovén centeréért; a „vörös ördögök” ráadásul hamarosan hosszabbíthatnak Harry Maguire-rel is. Az Európában felsülő, 30 millió euróért vásárolt Reinier ingyen térhet vissza Brazíliába a Real Madridtól. Elfogadta az AC Milan ajánlatát Ardon Jashariért az FC Bruges, Netóval pótolhatja a West Hambe tartó John-t a Botafogo. Részletek lejjebb – a modul betöltése eltarthat néhány másodpercig: