DVSC: Dominguest az Oviedo is megszerezné – NS-infó

Pénteken még a Sevilla és az Espanyol érdeklődéséről írtunk, de spanyolországi forrásaink szerint a Sevilla városi riválisának, a Real Betisnek is ajánlották Dominguest. Manuel Pellegrini csapata a tavasszal Konferencia-liga-döntőt játszott a Chelsea ellen (4–1-re veszített). De itt nem ér véget az érdeklődők sora, a haon.hu-hoz hasonlóan mi is úgy értesültünk, hogy a La Ligába kerülésért osztályozót játszó Oviedo is a kérők közé került, sőt, első számú esélyessé vált.

A 25 éves Domingues három éve, a francia Troyes-tól érkezett az NB I-be, először a Honvédhoz, aztán 2023-ba igazol Debrecenbe. A DVSC-ben 64 tétmeccsen 19 gólt szerzett és hét gólpasszt adott. Debrecenben jövőre jár le a szerződése, a Transfermarkt 700 ezer euróra becsüli az árát, és spanyol forrásaink szerint ekörül, illetve bónuszokkal együtt egymillió euró környékén alakulhat a vételára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár FC)

Távozók: Ferenczi János (szabadon igazolható, érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Henrik Castegren (svéd), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Betis, Sevilla, Espanyol, Oviedo – Spanyolország), Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Jorgo Pëllumbi (albán)