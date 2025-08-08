Sportrádió

Magyar csapatnak is segített Faluvégi Dorottya klubjának BL-kizárása

D. S. B.D. S. B.
2025.08.08. 16:24
Dragan Adzsics csapatának kettő helyett csak egy selejtezős párharcot kell megnyernie, hogy csoportkörbe jusson az Európa-ligában (Fotó: Mosonmagyaróvári Kézilabda Club/Fb)
női kézilabda Sola női kézilabda Európa-liga Ludwigsburg Motherson Mosonmagyaróvár női kézilabda El Mosonmagyaróvári KC
A Faluvégi Dorottyát foglalkoztató német Ludwigsburg Bajnokok Ligájából való kizárása miatt a helyére felkért norvég Sola nem az Európa-ligában, hanem a BL-ben szerepelhet, ennek köszönhetően a Motherson Mosonmagyaróvári KC-nak nem kettő, hanem csak egy selejtezős párharcot kell vívnia, hogy csoportkörbe jusson.

Megírtuk, hogy csőd szélén áll a tavaly Bietigheimből Ludwigsburgba költöző, Faluvégi Dorottyát is foglalkoztató német női csapat, amelyet az Európai Kézilabda-szövetség kizárt a Bajnokok Ligájából, helyére pedig az eredetileg Európa-liga-induló norvég Solát kérte fel.

Az EHF most a honlapján közölte, hogy a skandináv klub átsorolása miatt változott az Európa-liga selejtezőjének menete. Az eredeti kiírás szerint négy együttes, a német Thüringer HC, a dán Nyköbing, a román Corona Brasov és a Sola közvetlenül csoportkörös az El-ben, de a Sola BL-be való átsorolása miatt a kiemelési listán egy hely üresen maradt, amit egy másik norvég klub, a Tertnes Bergen kapott meg.

A bergeniek a selejtező harmadik fordulójában a Motherson Mosonmagyaróvár és az OFN Joniasz második selejtezőkörös párharcának győztesével csaptak volna össze a csoportkörbe jutásért, ám a mostani döntésnek köszönhetően már eljutottak abba a szakaszba, így a Lajta-partiak és a görögök párharcának továbbjutója egyből a csoportkörbe kerül a harmadik selejtezőkör helyett.

 

Ezek is érdekelhetik