Magyar csapatnak is segített Faluvégi Dorottya klubjának BL-kizárása

Az EHF most a honlapján közölte, hogy a skandináv klub átsorolása miatt változott az Európa-liga selejtezőjének menete. Az eredeti kiírás szerint négy együttes, a német Thüringer HC, a dán Nyköbing, a román Corona Brasov és a Sola közvetlenül csoportkörös az El-ben, de a Sola BL-be való átsorolása miatt a kiemelési listán egy hely üresen maradt, amit egy másik norvég klub, a Tertnes Bergen kapott meg.

A bergeniek a selejtező harmadik fordulójában a Motherson Mosonmagyaróvár és az OFN Joniasz második selejtezőkörös párharcának győztesével csaptak volna össze a csoportkörbe jutásért, ám a mostani döntésnek köszönhetően már eljutottak abba a szakaszba, így a Lajta-partiak és a görögök párharcának továbbjutója egyből a csoportkörbe kerül a harmadik selejtezőkör helyett.