Damir Krznar: Harcosokat akarok látni a pályán!

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke a klub Facebook-oldalán számolt be arról, hogy a Mol-csoport előszerződést kötött a Fóti úti volt Tungsram-telep kapcsán, ahol a klub leendő stadionja is felépül. A közlemény megemlíti, hogy bár a Szusza Ferenc Stadion 103 éve a lila-fehérek otthona, és húsz bajnoki címet, tizenegy Magyar Kupa-elsőséget és három Szuperkupa-sikert is ünnepelt itt, elérte fejleszthetősége határait, így ha meg akarnak felelni a 21. század elvárásainak, új stadiont kell építeniük. A klubvezető bejelentette, hogy a sportpark mellett a városrész közösségi életének új központját is ki akarják építeni. A célok között a minden igényt kielégítő, modern stadion is szerepel, amely az Újpest FC otthona lesz. A komplexum a tervek szerint 18 ezer férőhelyes lesz, amely később akár 22 ezresre is bővíthető, valamint az UEFA legmagasabb szintű, 4. kategóriájába tartozik, tehát alkalmas nemzetközi kupamérkőzések megrendezésére.