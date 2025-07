Benczédi Balázs szerint az Újpest már ebben az idényben harcban lehet a bajnoki címért

„Hittünk benne, hogy ilyen rajtunk lehet – nyilatkozta az M1-nek Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezetője a DVTK elleni múlt heti 3–1-es győzelem kapcsán, amivel az 1. forduló után a lilák állnak a tabella élén. – A napokban értékeltük a vezetőedzőnkkel a mérkőzést, és mondtuk neki, hogy most már semmi extrát nem kérünk, csak azt, hogy tartsuk meg ezt az eredményt.”

Az ügyvezető elmondta, az előző a tapasztalatszerzés éve volt, és ettől az idénytől kezdve már képes lesz olyan eredmények elérésére a csapat, amit a szurkolók szeretnének látni. Benczédi Balázs arra a kérdésre is válaszolt, tartja-e annyira erősnek az Újpestet, hogy akár már ebben az idényben harcban legyen a bajnoki címért.

„Azt gondolom igen. Az elnök úr (Ratatics Péter – a szerk.) a szurkolói ankéton elmondta, hogy a csapat célja az első három hely valamelyike, ebben nyilván az is benne van, hogy elsők is lehetünk. Nagyon szeretnénk odaérni az első három hely valamelyikére, mindent megtettünk érte. A tavalyi mennyiségi igazolások mögé most minőségi igazolásokat hoztunk. Új vezetőedzőnk van, akit úgy kerestünk, hogy az újpesti sok gólos, közönségszórakoztató támadójátéknak megfeleljen, így találtuk meg Damir Krznart, és aztán az ő közreműködésével találtuk meg azt a hat játékost, akik hiányposztokra érkeztek. Most azt tudom mondani, hogy minden poszton van két hasonló képességű játékos, aki megküzd hétről hétre a csapatba kerülésért.”

Az ügyvezető hangsúlyozta, maximálisan elégedett az igazolásokkal, mert az érkezők hozzáállásukban is azt az identitást képviselik, amit Újpesten keresnek.

„Jelenleg a keret végleges, de nyitott fülekkel és szemekkel járunk. Amennyiben azt látjuk, hogy akár magyar, akár külföldi játékos szabaddá válik, beillik a csapatba, szeretne jönni és mi is szeretnénk, akkor természetesen jöhet. Tehát lehetnek még igazolások, de nem keressük őket.”

Benczédi Balázs az MLSZ ajánlásáról, illetve a magyar fiatalok szerepeltetéséről is beszélt

„Mi azt szeretnénk, hogy minden mérkőzésen a legjobb tizenegy játékos legyen a pályán, legyen ez magyar vagy külföldi. A magyarok ne azért szerepeljenek, mert pénzt akarunk keresni vagy megkapni akár az MLSZ-től, akár a Módszertani Központtól, hanem azért, mert az adott pozícióban ők a legjobbak. Az Újpest középtávon magyar fiatalokra szeretné építeni a csapatot és szeretné tartani, hogy legalább a keret ötven százaléka magyar legyen. Ez abszolút cél. Csak az Újpest az elmúlt tizenöt évben sajnos nem volt részese az akadémiai támogatásoknak. Van hét csapat, amely részese volt, és azt gondolom, teljesen jogos feléjük az az elvárás a Módszertani Központ részéről, hogy produkálni kellene most már tehetséges, magyar játékosokat. Nekünk ebben az elmúlt tizenöt évben sajnos nem volt részünk, nem kaptunk több tízmilliárdot. Mi most nyilván igyekszünk kialakítani a saját kis akadémiánkat. Azt, hogy mi mikor leszünk akadémia, nem tudom elmondani. A másik limitáció, ami az MLSZ oldaláról jön, és én ezt tartom inkább problémásnak, hogy az ötmagyaros szabály mind a tizenkét NB I-es csapatra vonatkozik, tehát arra az ötre is, melynek nem volt tizenöt éve erre felkészülni. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon erős tulajdonossal nem kell feltétlen az 500 millió forintban gondolkodnunk, a másik négy csapat viszont, azt gondolom, hogy gondban lehet emiatt, hogy nekik is be kell tartani ezt.”