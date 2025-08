A DEAC 14 gólig meg sem állt, a Kelen 11-esekkel ment tovább a Magyar Kupában

A DEAC 14 góllal győzött a Nógrád vármegyei Patak FC vendégeként, a debreceineknél három játékos, Lénárt Gergő, Rauf Mohamed és Tóth Dániel is mesterhármast szerzett.

A szintén NB III-as Dorog Ménfőcsanakon 1–1-gyel zárta a rendes játékidőt a korábban több NB I-es klubban is szereplő Barczi Dávid egyenlítő gólja után, aztán a hosszabbítás első félidejében három gólt szerezve biztosította be a továbbjutást. A Csongrád-Csanád vármegyei Bordány–Makó rangadón is hosszabbítás döntött, az összecsapást a hazaiak nyerték meg egy góllal. A legszorosabb párharc a Villány–Kelen mérkőzés volt, a fővárosi klub tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást.

A Magyar Kupa 2. fordulójában a most továbbjutó csapatok szerepelnek, az NB I 12 és az NB II 16 csapata a harmadik körben csatlakozik a küzdelmekhez.

MOL MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

Patak FC (Nógrád III.)–DEAC (NB III) 0–14

DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–Makó FC (Csongrád-Csanád I.) 2–1 – hosszabbítás után

Mártély SK (Csongrád-Csanád II.)–43. sz. Építők SK (BLSZ I.) 0–1

Jánoshalmi SE (Bács-Kiskun I.)–Tiszaföldvár SE (NB III) 0–4

Koroncó KSSZE (Győr-Moson-Sopron I.)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.) 0–1

Csesztregi KSE (Zala I.)–VSC 2015 Veszprém (NB III) 0–6

ESK Győr-Ménfőcsanak (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III) 1–4 – hosszabbítás után

Soproni FAC 1900 SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.) 0–4

Szarvaskend SE (Vas I.)–Zalaszentgróti VFC (Zala I.) 2–1

Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Technoroll Teskánd KSE (Zala I.) 5–0

Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő (Vas I.) 2–0

Mórágyi SE (Tolna II.)–Airnergy FC (BLSZ II.) 2–1

Villány TC (Baranya I.)–Kelen SC (BLSZ I.) 1–1 – 11-esekkel 4–5

SZOMBATI EREDMÉNYEK

REAC (BLSZ I.)–Meton-FC Dabas SE (NB III) 3–2 – hosszabbítás után

Nagyatádi FC (Somogy I.)–GreenPlan Balatonlelle (NB III) 3–2– hosszabbítás után

Csepel SC (NB III)–Monor SE (NB III) 1–1 – tizenegyesekkel 4–3

Balatonfüredi FC (NB III)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 2–3 – hosszabbítás után

Pénzügyőr SE (NB III)–Szekszárdi UFC (NB III) 2–1

Komárom VSE (NB III)–Frutti Drink-Perutz FC Pápa (NB III) 6–4

Szegedi VSE (NB III)–Gyulai Termál FC (NB III) 0–4

Gyirmót FC Győr (NB III)–FC Sopron (NB III) 4–0

Tarpa SC (NB III)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) 3–1

Vecsési FC-TriplexTargo (Pest I.)–III. ker. TVE (NB III) 1–2

Dunaföldvári FC (Tolna I.)–Dombóvári FC (NB III) 1–8

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (Fejér I.)–PMFC (NB III) 1–10

Jászfényszaru VSE (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–FC Hatvan (NB III) 0–5

Bonyhád VLC (Tolna I.)–Dunaújváros FC (NB III) 0–8

Unicum FC Mohora (Nógrád I.)–Putnok FC (NB III) 1–4

FC Főnix (Fejér I.)–BFC Siófok (NB III) 1–8

Dombóvári LK (Tolna I.)–Budaörs (NB III) 0–2

Unione FC (BLSZ I.)–PTE-PEAC (NB III) 2–4

Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Sényő FC-ZMB Building (NB III) 0–3

Pásztói SK-Real-Immo Sport (Nógrád I.)–Gödöllői SK (NB III) 1–4

Monostorpályi SE (Hajdú-Bihar I.)–Füzesabony SC (NB III) 1–2

Aqua-General Hajdúszoboszlói SE (Hajdú-Bihar I.)–Tiszafüredi VSE (NB III) 1–5

Hajdúsámson (Hajdú-Bihar I.)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III) 0–2

MVSC-Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 1–4

Gyöngyösi AK (Heves I.)–Eger SE (NB III) 0–2

Kiskőrösi LC (Bács-Kiskun I.)–BKV Előre (NB III) 0–3

Orosházi MTK-ULE 1913 (Békés I.)–Dunaharaszti MTK (NB III) 3–7

Ráckeve VAFC (Pest II.)–ESMTK (NB III) 0–7

Sárréti DSK (Hajdú-Bihar I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III) 1–4

Mezőtúri AFC RAFI (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Martfűi LSE (NB III) 0–3

Tihanyi FC (Veszprém I.)–Szombathelyi Haladás (NB III) 1–6

Devecseri SE (Veszprém I.)–Bicskei TC (NB III) 1–10

Sport36 Komlói Bányász (Baranya I.)–Majosi SE (NB III) 1–3

Nagybajomi AC (Somogy I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III) 0–4

Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–FC Nagykanizsa (NB III) 0–5

Szepetnek SE (Zala I.)–Érdi VSE (NB III) 0–5

Király SE (Vas I.)–Credobus Mosonmagyaróvár (NB III) 1–4

Solti FC (Bács-Kiskun III.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 1–6

TFSE-Tent Budapest (BLSZ I.)–Iváncsa KSE (NB III) 0–3

Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Csenger FC (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 5–3 – hosszabbítás után

Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–Gyulaháza KSE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 1–0

Mezőkeresztes VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 0–4

RSE Tállya (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 1–3

Nyírmeggyes SK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–CSO-KI Sport (Pest I.) 3–5

SBTC (Nógrád I.)–Marshall-Andornaktálya SE (Heves I.) 3–1

VS Dunakeszi (Pest I.)–Pilisi LK (Pest I.) 0–2

Mezőmegyer SE (Békés II.)–Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 2–4 – hosszabbítás után

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Jamina SE (Békés I.) 3–1

Mezőberényi LE (Békés II.)–Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.) 0–3

Tatai AC (Komárom-Esztergom I.)–Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.) 2–3

Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Újperint SE (Vas I.) 3–2

Sárvár FC (Vas I.)–Clean Medic Zalalövői TK (Zala I.) 5–3 – hosszabbítás után

Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Körmendi FC (Vas I.) 5–0

Móri SE (Fejér I.)–Úrkút SK (Veszprém I.) 4–0

Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Toponár SE (Somogy I.) 2–0

KK Grain Kft.-Mezőfalva (Fejér I.)–Lajoskomárom (Fejér I.) 0–2

Gyógyfürdő Harkány (Baranya I.)–Sárbogárd SE (Fejér I.) 1–3

XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.)–Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun I.) 4–0

NEO24-Hevesi LSC (Heves I.)–Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 2–4