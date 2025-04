Az egymás elleni rangadók dönthetnek a bajnoki címről

Hat fordulóval a bajnokság befejezése előtt a Paks hátránya két pont a listavezető Ferencvárossal szemben, és egy ponttal szorul a második helyezett Puskás Akadémia mögé: ilyen megközelítésben nem a bajnoki cím legnagyobb esélyese. Bognár György vezetőedző korábban már sokszor elmondta, szurkol, hogy a Fradi valamennyi vetélytársát legyőzze, hiszen úgyis aranyérmes lesz, így az csak jó, ha pontokat vesz el a riválisoktól. Ha a „kérése” meghallgatásra talál, és a címvédő 18 ponttal jön ki a haj­rából, sorozatban hetedszer is aranyérmes lesz. Persze a paksiak is látják (mint aho­gyan a felcsútiak is), a Ferencváros a mostani idényben messze nem olyan meggyőző, mint a korábbi években, és bár nagyon úgy tűnik, a hajrára a szebbik arcát mutatja, egyáltalán nem zárható ki, hogy fricskát kap. S hogy mivel lehet érvelni a Paks aranyérme mellett? Többek között azzal, hogy a tavasszal veretlen, nincs rajta nyomás, a klubnál már azt is sikerként könyvelik el, ha dobogón zár a gárda, és újra kiléphet a nemzetközi porondra. Az együttest olyan edző irányítja, aki a megfelelő polcról érkezett, és jó ideje bizonyítja, az országhatáron belül is találni olyan szakembert, aki a rá bízott játékoskeretből a legtöbbet képes kihozni. Bognár György éppúgy a földön jár, mint a labdarúgók vagy a klub dolgozói, senki sem rugaszkodik el a valóságtól, és ha a forma kitart, az is megtörténhet, hogy a tavalyi, felülmúlhatatlannak gondolt (bajnoki ezüstéremmel és Magyar Kupa-győzelemmel záruló) idénynél is szebb lesz a mostani. A Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Paks lehetőségei között zongorázni lehet a különbséget, talán felesleges mondani, ebben az összesítésben melyikük a harmadik, de a Premier League 2015–2016-os aranyérmesénél, a Leicester Citynél is voltak tehetősebb klubok. Megsüvegelendő, amit Haraszti Zsolt ügyvezető és Karszt József technikai vezető (valamint sok kolléga) Pakson létrehozott, népmesei fordulattal érne fel, ha a több évtizedes munkának bajnoki cím lenne a jutalma. Mondjuk Böde Dániel góljának köszönhetően. Ennek talán még ferencvárosi oldalon is sokan tudnának örülni…