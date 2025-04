Erre vártunk! – Thury Gábor jegyzete

Noha a színvonalban van különbség, a labdarúgó NB I futó idényének hajrája izgalmasabb, mint az angol Premier League-é. Mióta újra tizenkét csapatos az élvonal, korábban nem látott küzdelem alakult ki a három dobogós, a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Paks között. Az FTC-től a Puskás Akadémia csupán egy ponttal van elmaradva, a Paks kettővel, ami a legfontosabb, a lemaradásuk kevesebb, mint három pont, ami egy győzelemért jár.

Gyakran hangoztatom, a honi futball és Európa élbajnokságai között a legnagyobb különbség, hogy a kinti sorozatok egyfajta kohónak számítanak: a számos izgalmas és szoros találkozó megedzi a csapatokat, megrögzött véleményem, idővel ez dönt a nemzetközi kupákban a sorozatmérkőzések során.

Címlapsztorinkban a három élcsapat hátralévő ellenfelei alapján egyfajta nehézségi fokozatot állítottunk fel, de… Banálisan fogalmazva, a dobogósoknak a saját kezükben a sorsuk. Ez, persze, leginkább a Ferencvárosra igaz, mert ha hibázik, az aranyérmébe kerülhet. Vegyük tételesen: a hátralévő hat fordulóban nemcsak két közvetlen riválisa, a Puskás Akadémia és a Paks vár rá – ráadásul utóbbi idegenben –, hanem az egyre karakteresebben futballozó MTK is, s még az is előfordulhat, hogy amennyiben a paksi szakvezető, Bognár György fia, István főszerepet vállal, nemcsak a kék-fehéreknek segít, hanem korábbi klubjának, mi több, a családi köteléket erősítve. A tréfát félretéve: a hétvége már változást hozhat a tabellán, mert a Puskás Akadémia Paksra utazik. Hazai győzelem esetén a két dobogós helyet cserél. Ám nem csupán a nagyok egymás elleni csatája dönthet, akár egy felszálló ágban lévő együttes is lehet a mérleg nyelve, jelen esetben például a Győr, ahová a címvédő és a jelenlegi tabella harmadik helyezettje is utazik.

Győzelmi kényszerben játszik a három éllovas, illetve Bognár György a minap az M4 Sport adásában úgy nyilatkozott, nem a győzelem, a játék minősége a fontos – persze, ha jól megy, az magával hozza az eredményt is.

Vallom, ennyi eszmefuttatás után illik színt vallani, legalábbis a végső sorrendre tippelni. Eszerint a Fradi megvédi a címét, végre érvényesül, hogy játékoskeretében több a minőségi labdarúgó, mint az ellenfeleknél. A Paks színmagyar csapata végül megelőzi a Puskás Akadémiát, de nem zárható ki, minden marad a jelenlegi állás szerint.

Ha nem jön be a tippem, az sem baj: ne a jóslat legyen biztos, hanem a bajnoki hajrá izgalmas.

