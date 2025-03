A paksi Tóth Barna négy gólt szerzett, 10-est kapott!

A Paksra alig több mint egy éve, 2024 februárjában Kecskemétről igazoló labdarúgónak kellett egy kis idő a beilleszkedésre, az első bajnoki gólját csak októberben szerezte (a Ferencváros 3–1-es legyőzésekor), ám az őszt már hat találattal zárta, pénteken pedig szinte tökéletes helyzetkihasználással tette emlékezetessé az egy nappal korábbi, 30. születésnapját. A lefújást követően Bognár György vezetőedző is megjegyezte, játékosa extrát húzott csütörtökön, hiszen nem mindennapi töltött káposztával vendégelte meg őket.

„Egy nagyon jó barátomnak köszönhetően sikerült úgy megvendégelni a csapatot, hogy a Gyuri is kiemelte a minőségét – folytatta nevetve Tóth Barna. – Szó szerint azt mondta, az addigi legjobb teljesítményem a töltött káposzta, amióta itt vagyok, remélem, sikerült überelni, de ezt majd ő eldönti. Egy gólocskának is nagyon örültem volna, de hogy négy jött össze, óriási öröm. A második félidőre úgy mentünk ki, hogy azt kell folytatni, amit az első játékrészben mutattunk, helyzeteket kell kialakítani, és előbb-utóbb sikerül begyűrni az Újpestet. Minden összejött, máskor egy gólt sikerül szerezni ennyi helyzetből, a szerencsére is szükségünk volt. Természetesen a csapat által aláírt labdát hazaviszem, a válogatott szünet alatt rendezzük sorainkat, ugyanilyen lendülettel akarjuk folytatni, de ehhez keményen kell dolgozni a szünet alatt is. A fő cél az, hogy megint kiléphessünk az európai kupaporondra, a tavalyi is óriási élmény volt, és jól is szerepeltünk. És ha még ehhez hozzáadódik valami pluszban, annak nagyon örülünk majd.”

Tóth Barna újpesti nevelésű labdarúgó, 2007 júliusa és 2015 februárja között (tehát hét és fél éven keresztül) a lila-fehérek utánpótlásában futballozott, a felnőttcsapatban egy Ligakupa-mérkőzésen szerepeltette őt Nebojsa Vignjevics vezetőedző (2014. november 19-én a Vasas ellen idegenben 4–1-re megnyert mérkőzésen a hajrában állt be csereként), a 2013–2014-es idényben az UTE U21-es csapatában 18 gólt szerezve – hármas holtversenyben – a góllövőlista élén végzett. Tehát korábbi csapata ellen talált be négyszer pénteken. Már a KTE játékosaként is szerzett gólt az Újpest ellen, 2022 októberében a Szusza Ferenc Stadionban ő szerzett vezetést a 2–1-re megnyert találkozón, majd 2023 februárjában Kecskeméten 2–0-s újpesti vezetés után az ő két góljával mentett pontot a KTE (2–2).

Lapunk – illetve elődje, a Népsport – 1967-től osztályozza az élvonalban szereplő játékosok teljesítményét, először az FTC legendás játékosa, Páncsics Miklós érdemelte ki a legmagasabb osztályzatot, a 10-est, míg a paksi Tóth Barna a 28,, aki megkapta ezt a klasszis minősítést. Páncsics Miklósé volt az első 10-es