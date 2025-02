Szégyenletes volt a mai produkciónk – Horváth Dávid az MTK 5–0-s veresége után

Gera Zoltán, a Kecskemét vezetőedzője

– Magabiztos győzelmet arattak, nagyjából a vezető gólig volt kérdés, melyik együttes nyeri meg a mérkőzést.

– Nagyon jó egyéni teljesítményeket láttam, és csapatként is jól futballoztunk. Végig koncentrált volt mindegyik játékos, jó helyeken szereztek labdát, sok helyzetet alakítottak ki. Nagy sikernek tartom, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a találkozót, hiszen nem mindennapi bravúr öt gólt szerezni az MTK ellen. Ezúttal minden összejött nekünk.

– Eddig gond volt a helyzetkihasználással, kevés gólt szerzett a KTE az egész idényben: min kellett változtatni az előrelépés érdekében?

– Egész héten azon volt a hangsúly, hogy nagyobb szenvedéllyel érkezzünk a kapu elé. Nagyon jó helyekre futottak be a támadók, bátran, határozottan játszott mindenki, szóval, ez a meccs olyan volt, amilyennek lennie kellett.

– Most futballozott a legjobban a KTE, amióta átvette a csapat irányítását?

– Egyértelműen. Az eredmény és a mutatott játék egyaránt örömteli. Fontos volt, hogy visszajöjjön az önbizalom, tudjuk, még mindig nehéz helyzetben vagyunk, de ha így teljesítünk, van esélyünk arra, hogy a vonal felett végezzünk.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Semmi sem működött, ennek csakis sima vereség lehetett a vége.

– Szégyenletes volt a produkciónk. A hazaiak játszottak úgy, ahogy nekünk kellett volna. A kecskemétiek rámenősek voltak az elejétől fogva, az övék volt egyértelműen a jobb csapat. Sajnálom, hogy csalódást okoztunk, ezt a rossz arcunkat még nem mutattuk az évben. Vannak problémáink, de ez más csapatokkal is így van, Kecskeméten hiányoztak az egyéni villanások.

– Egy ilyen mérkőzés után mi az, ami a legjobban bántja?

– Fontos üzenete volt ennek az összecsapásnak: van olyan vereség, ami után emelt fővel lehet távozni, ez nem olyan volt. Naivan álltunk a találkozóhoz, de ahogy említettem, az üzenetet megkaptuk, mindent meg kell tennünk, hogy ismét sikeresek legyünk.

– Hogyan lehet visszatalálni az ősszel látott futballhoz?

– Fontos, hogy visszatérjenek a sérültjeink, betegeink, de nekik bajnoki formába is kell lendülniük. Addig is áldozatvállalásra van szükség, anélkül ugyanis nem lehet jó eredményt elérni.