Eligazolt a csapatkapitányom, harmadszor kell csapatot építenem egy évadon belül – Pető Tamás a Fehérvár veresége után

Az ETO FC Győr trénere, Borbély Balázs elismerte: nem ez volt a legjobb teljesítményük a szezonban.

„De ma sokkal fontosabb volt ennél, hogy idegenben győzni tudtunk. Az első félidőben az történt, amit szerettünk volna. Nem játszottunk jól, de kontrolláltuk a mecset, nekünk voltak a nagyobb helyzeteink. A hatvanadik perc környékén szerkezetet váltottunk, ami jobban működött. Szép támadásból rúgtunk egy szép gólt, ami győzelmet ér. Nagyon örülök, mert bár láttam a csapatomat sokkal jobban játszani, de nagyon fontos volt ez a mai győzelem.”

BORBÉLY BALÁZS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A Fehérvár FC vezetőedzője, Pető Tamás csalódottan nyilatkozott a találkozó után.

„A mérkőzés összképét nézve a Győr jobban játszott, stabilabb volt, nálunk nagyon sok új játékos lépett pályára. Ez a mérkőzés úgy sikerült, ahogy az egész hetünk. Elveszítettük a stabilitásunkat, meg kell találnunk megint a legjobb tizenegyet, amelyik sikert tud hozni az elkövetkező mérkőzésekre.”

A Nemzeti Sport arra kérte, mesélje el, hogyan sikerült a hetük.

„Kezdődött Szerafimov eligazolásával, aki aztán végül mégis itt maradt, de lebetegedett. Aztán elveszítettük a csapatkapitányunkat, aki már tényleg eligazolt, miközben nagyon jó formában volt, összefogta a csapatot. Kalmár Zsolti pedig betegség miatt hiányzott. Ez három meghatározó játékos, amit a mi csapatunk nem bír el. Ez lett a vége sajnos.”

Kollégánk felvetette, hogy Szerafimov, Csongvai és Kalmár mellett akár Gradisart is megemlíthetné, az évadban hétgólos támadó még januárban távozott.

„Az ő játékát nem lehet pótolni. A hozzáállása, az összhangja a többiekkel – ennek a pótlása nincs megoldva.”

De vajon változtak-e ilyen körülmények között az elvárások a vezetőedzővel kapcsolatban?

„Abszolút nem. Az elvárás az, hogy maradjunk bent. Azt gondolom, ezt tudjuk teljesíteni. Fejlődnek a fiatal játékosok. De nem könnyű, hogy harmadjára kell egy csapatot összerakni egy évadon belül. Egyszer is nehéz, de kétszer is megoldottuk, úgyhogy harmadjára is meg fogjuk, ebben biztos vagyok, de idő kell hozzá.”

PETŐ TAMÁS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Fehérvár FC–ETO FC Győr 0–1 (0–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2583 néző. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: Stefulj (72.)

