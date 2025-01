A Ferencvároshoz tartó szélső helyére a Zvezdából érkezhet játékos Topolyára

Indformációink szerint a TSC vezetői a héten, miután hazaértek a törökországi edzőtáborból, személyesen is találkozhatnak az FTC képviselőivel, és akkor zárulhat le a 23 éves, ősszel 18 bajnokin négy gólt szerző szélső átigazolási ügye.

Topolyán már ki is nézték Csirkovics lehetséges utódját, aki az orosz Jegor Prucev, a belgrádi Crvena zvezda játékosa lenne. A támadó középpályás a bal és a jobb szélen is bevethető, így minden bizonnyal tökéletesen beleillik Jovan Damjanovics vezetőedző elképzelésébe. A Meridian sport értesülései szerint a Topolya először csak kölcsönvenné a játékost, s ha beválik, akkor valószínűleg az idény végén szerződtetné is.

Az orosz játékos az idény során 11 meccsen lépett pályára a szerb Szuperligában, a Bajnokok Ligájában viszont csak hét percet kapott. Érdekesség, hogy a Zvezdában legtöbbször védőként lépett pályára, míg a szlovén Celjében a liga egyik legjobbja volt a középpályán, így amennyiben a TSC leigazolja, úgy Damjanovics edző a védelemben és a középpályán is számíthat a 2002-ben született labdarúgóra.