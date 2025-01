A szerb sajtó szerint Csirkovics a Fradiban folytatja

A szerb sajtó szerint a Ferencváros kétmillió eurós ajánlatot küldött a Topolyai Sport Clubnak Alekszandar Csirkovicsért, s a 23 éves bal szélső biztosan a zöld-fehéreknél folytatja pályafutását. Ezzel szemben az FTC átigazolási ügyeiben rendre jól értesült ulloi129.hu szerint valóban zajlanak az egyeztetések, de a kétmilliót nem a Fradi ajánlotta, hanem a Topolya szeretne ennyit kapni a játékosáért. Nagyon valószínű, hogy a két klub közel van a megállapodáshoz, de a végső vételár még vita tárgyát képezi. A Mozzartsport szerint a TSC egyik legjobbja azért nem lépett pályára a csapat csütörtöki felkészülési mérkőzésén a bécsi Austria ellen, mert nem Topolyán, hanem Budapesten készül majd a következő idényre.

A Ferencváros tavaly szeptemberben már vett egy játékost a szerb Szuperligából: akkor a belgrádi Partizan döntött úgy, hogy megfelelő a Fradi ajánlata a brazil Matheus Saldanháért, így a 25 éves csatár a szerb fővárosból a magyarba költözött.

Csirkovics másfél évvel ezelőtt érkezett Topolyára a Krilja Szovjetov Szamara együttesétől, amely kölcsönadta a TSC-nek a szélsőt, aki élt a lehetőséggel és remek góljaival, valamint gólpasszaival meggyőzte az észak-bácskai klub vezetőségét, amely 1,2 millió euróért megvásárolta őt az orosz csapattól. A tavaly idény során 17 gólt lőtt 41 mérkőzésen, míg a 2024/2025-ös idényben 27 mérkőzésen négyszer talált be a hálóba és kiosztott öt gólpasszt, ebből négyet a Konferencialigában, ami úgy tűnik, jó ajánlólevél volt a Ferencvárosnak. A szélvészgyors szélső nemrég Dragan Sztojkovics Pikszi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, aki kétszer is meghívta a válogatottba, de Spanyolország és Svájc ellen is csak a kispadig jutott a Nemzetek Ligájában.

A Topolya nemrég eladta egyik legjobbját: a bosnyák Ifet Djakovac 2021-ben 55 ezer euróért érkezett a Zlatibortól a TSC-be, most pedig egymillió euróért igazolt az orosz Akron Toljattiba. Csirkovics eladása annyira nem sürgős a Topolyának, ugyanis a labdarúgó szerződése 2026. június 30-ig érvényes, de ugyanez volt a helyzet Djakovaccal is, ám mivel az egymillió eurós ajánlatot megfelelőnek tartotta a Topolya, így a középpályás Oroszországba költözött. Ebből is látszik, ha a Ferencváros kifizeti azt az összeget, amellyel a Topolya elégedett lesz és úgy gondolja, jó üzletet csinált, akkor el fogja engedni a szélsőjét.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: Naby Keita (guineai, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Alekszandar Csirkovics (szerb, Topolya – szerbiai)

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe távozók: Botka Endre (Kecskeméti TE), Owusu Kwabena (ghánai, Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Alex (Kecskeméti TE)