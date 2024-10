A paksi Ötvös Bence nagyszerűen játszik: tíz bajnokin öt gólt szerzett

HA NEM IS KÖNNYEN, de a Paksi FC vasárnap hazai pályán 1–0-ra legyőzte a sereghajtó KTE-t, a három pontot érő gólt Ötvös Bence szerezte tizenegyesből. Hogy a 26 éves labdarúgónak remek a rúgótechnikája, korábban, a Kisvárda Master Good játékosaként is bizonyította, azonban a nyári átigazolása óta hatalmasat fordult vele a világ. Első NB I-es csapatában többnyire középpályást játszott, ha pedig arra volt szükség, belső védőt, és bár alapembernek számított, három és fél idény alatt, kereken száz bajnokin csak három gólt szerzett (kettőt éppen a Paks, egyet pedig a Kecskemét ellen). Pakson Bognár György vezetőedző a három belső védős felállásban a jobb oldalon számít rá, és Ötvös jól láthatóan lubickol ebben a szerepkörben, amit jól mutat, hogy tíz mérkőzésen már öt találata van! Teljesítményének értékéből az sem von le semmit, hogy három gólját tizenegyesből szerezte.

„Valószínűleg megrökönyödtem volna, ha a bajnokság kezdete előtt valaki azt mondja, az első kör után már ötgólos leszek, ugyanakkor tudtam, hogy bennem van a gól, még akkor is, ha a kisvárdai időszakomban ezt kevésszer tudtam bizonyítani – mondta lapunknak Ötvös Bence. – Persze, ilyen kezdésre azért nem számítottam, sokat jelent, hogy kivívtam a társaim bizalmát, és rám bízzák a tizenegyesek elvégzését. Zalaegerszegen akcióból, Győrben szöglet után találtam be, aztán jött a székesfehérvári bajnoki, amelyen miután büntetőt ítélt javunkra a játékvezető, érthetően Windecker József állt a labda mögé. Ő korábban már kétszer is biztos lábbal lőtt a kapuba, sőt, a Konferencialigában sem hibázott hasonló helyzetben, a Fehérvár ellen azonban igen. Nem sokkal később kaptunk még egy tizenegyest, elvállaltam az elvégzését és egyenlítettem. Aztán jött a debreceni tizenegyesünk és a vasárnapi, KTE elleni, más kérdés, hogy utóbbi érdekes körülmények között született meg. A pályán egyből azt mondtam magamban, ezt miként nem lehetett megítélni, hiszen egyértelmű volt: Vágó Levente a tizenhatoson belül Tóth Barna lábát találta el! Ment tovább a játék, a Kecskemét a mi kapunk előterében készülődött szabadrúgáshoz, mi pedig folyamatosan konzultáltunk a játékvezetővel, aki azt felelte, a VAR nézi, hogy mi történt. Aztán amikor kihívták őt megnézni a visszajátszást, már a kezembe is vettem a labdát, és sétáltam előre, ugyanis biztos voltam benne, hogy büntető következik.”

Ha valaki azt mondja, a Paks papírforma-győzelmet aratott a KTE felett, tulajdonképpen igaza van, ám a vasárnapi összecsapás tartogatott buktatót is a hazaiaknak. Attól a csapattól, amely harmadik helyezettként, hibátlan hazai mérleggel várja a következő meccsét (korábban az Újpestet, a Nyíregyházát és a Puskás Akadémiát is 2–1-re győzte le, a Ferencvárost 3–1-re), joggal várható el, hogy legyőzze a sorozatban hatszor is pont nélkül maradó, utolsó helyezett riválisát, de a kilencven perc is bizonyította, a Kecskemétben több van, mint amit az eredményei mutatnak.

„Egyáltalán nem foglalkoztunk azzal, hogy a KTE rossz sorozatban érkezik hozzánk, és az utolsó hat bajnokiját elvesztette, tisztában voltunk vele, hogy kellemetlen ellenfél vár ránk – folytatta Ötvös Bence. – Az előző két idényben is mindig nehéz volt a Kecskemét ellen játszani, futballistái nagyon sok párharcot kezdeményeznek, ennek ellenére az első ­félidőben működött a játékunk. Hogy utána miért nem? Nem tudtuk úgy felépíteni a támadásainkat, mint korábban, sokszor feleslegesen elrugdostuk a labdát, abból az ellenfél tudott kezdeményezni, márpedig vannak olyan labdarúgói, akik képesek gondot okozni. A Paksra jellemző, hogy ha sikerül megszereznie a vezetést, sohasem az egy-nullát akarja őrizni, jó példa erre az előző heti, debreceni ­meccs, amelyen Bognár György vezetőedző a szünetben, három-nullánál is azt kérte, próbáljuk megszerezni a negyedik gólt is! Hogy mi a célunk? Nem szaladnék előre, de azért már beszéltünk róla, hogy jó lenne legalább annyi ponttal zárni a naptári évet, mint zárta a csapat tavaly – akkor harmincnégy jött össze –, esetleg próbáljuk meg felülmúlni.”

Varga Bence, a KTE kapusa nyújtózkodott, de nem érte el a labdát Ötvös Bence tizenegyesénél (Fotó: Kovács Péter)

A FORDULÓ HIBÁJA

Rossz formában van Kristoffer Zachariassen

Az ETO FC Győr ellen óriási lehetőséget elpuskázó Zachariassen visszafogottabb teljesítményt nyújt a jelenlegi bajnoki idényben, mint az előző évadban.

NEM AZ Ő NAPJA VOLT… A ferencvárosi Kristoffer Zachariassen az ETO FC Győr elleni idegenbeli bajnoki 59. percében állt be, csereként főszereplővé léphetett volna elő gyengén futballozó csapatában, de nem sikerült hozzátennie a játékhoz. A 80. percben úgy tűnt, tizenegyest és emberelőnyt harcol ki, ám Erdős József játékvezető a VAR segítségével visszavonta mindkét ítéletet, a rendes játékidő utolsó percében pedig hét méterről kihagyta a kihagyhatatlant, az üresen tátongó kapu fölé lőtte a labdát – nem véletlenül temette arcába a kezét és roskadt a földre, miközben próbált belé lelket önteni két csapattársa, Varga Barnabás és Adama Traoré, ez volt ugyanis az 1–1-gyel végződő mérkőzés utolsó helyzete. Pascal Jansen vezetőedző lapunk kérdésére elmondta, a lefújás után ő is szükségét érezte, hogy beszéljen csupa szív játékosával, megölelte, majd biztatta, hogy ne csüggedjen, mondván, a hiba benne van a játékban, és hamarosan jön a következő mérkőzés.

Kristoffer Zachariassen ziccert rontott a győriek ellen, Adama Traoré próbált lelket önteni belé (Fotó: Török Attila)

Csakhogy a harmincéves norvég középpályás hetek, hónapok óta rossz formában van, nem megy neki a játék – azt az időszakát idézi, amikor 2021 nyarán megérkezett a Ferencvároshoz és az első fél évében semmi sem jött neki össze. Az FTC színeiben 152 tétmérkőzésen 34 gólt szerzett és 19 gólpasszt adott, az elmúlt évekből rengeteg fontos momentum kötődik a nevéhez: például 2022-ben a Paks ellen megnyert Mol Magyar Kupa-döntő első gólja, ugyanabban az évben a Slovan Bratislava elleni győztes BL-selejtező, de verte már meg a Ferencváros a 94. percben szerzett fejes góljával a Puskás Akadémiát, ért el győztes találatot a 91. percben a Bp. Honvéd otthonában, a Vasast és a Debrecent is az ő góljával múlták felül a zöld-fehérek, valamint betalált a Monaco, a Fiorentina és a Crvena zvezda kapujába is.

Szinte a védjegyévé vált, hogy a játékot kiválóan olvasva remek ütemben érkezik a kapu elé, ám ebben az idényben elmaradnak tőle a villanások, tizenkilenc meccsen mindössze két gólja és két gólpassza van – ráadásul azok jelentőségét valamelyest csökkenti, hogy mindkét találatát és az egyik előkészítést is a walesi The New Saints ellen jegyezte. A Cube adatelemző hétfőn elérhető statisztikái is alátámasztják a benyomást, hogy a bajnokságban visszafogottabb teljesítményt nyújt. Az előző idényhez képest 32-32 százalékkal többször veszít labdát a saját térfelén, illetve szerez labdát, megnyert párharcainak aránya 6.3, passzpontossága pedig 4.9 százalékponttal esett vissza, továbbá kevesebb támadópasszal, illetve tizenhatoson belüli passzal próbálkozik, kevesebb passzt fogad a támadóharmadban, valamint lövéseinek csak a 28.6 százaléka találja el a kaput, ami 28 százalékos romlást jelent az esetében.

Ha lelkileg nem emészti fel a helyzet, a hozzáállását ismerve minden esélye megvan kimászni a gödörből.

A FORDULÓ ÖRÖME

Molnár Ádin az első NB I-es gólja után pizzázni hívja a társait

Molnár Ádin három gólban is benne volt a szombati, Újpest FC ellen 4–1-re megnyert meccsen, ezzel az MTK Budapest már sorozatban négy győztes bajnokin van túl.

NAGYSZERŰEN FUTBALLOZOTT Molnár Ádin a szombati, Újpest elleni bajnokin, gólt szerzett, ­gólpasszt adott, s az ő beadása után fejelte a labdát a saját kapujába André Duarte – nem véletlenül lett lapunknál a forduló játékosa. Ráadásul a fiatal támadó élete első gólját szerezte meg az NB I-ben.

„A héten meghívom a társaimat pizzázni – mondta lapunknak a 20 éves játékos. – Eddig nyolc mecset játszottam az NB I-ben, és ez volt a legjobb, különleges marad, sokáig emlékszem majd rá. Örülök, hogy ilyen teljesítménnyel tudtam segíteni a csapatomnak. Amikor a második percben hátrányba kerültünk, nem gondoltam volna, hogy a végén négy-egyre nyerünk. Az Újpest megmutatta, hogy jó csapat, ám az ötvenötödik perc környékén valami megváltozott, kihasználtuk a helyzeteinket, hátul pedig stabilak voltunk. A lefújás után a rutinosabb játékosok megdicsértek, gratuláltak a teljesítményemhez, az első élvonalbeli gólomhoz, és azt mondták, ezt a szintet kell tartanom.”

Nyolc meccset játszott eddig az élvonalban Molnár Ádin (Fotó: MTK Budapest)

Az MTK a legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, így 21 ponttal a három 22 pontos csapat mögött a 4. helyen áll a tabellán. Vajon mi az oka a remek formájának?

„Meg kell említeni a csapatösszhangot, mindenki maximálisan megbízik a másikban, nincs negatív megjegyzés, csak biztatjuk egymást. Továbbá néhány héttel ezelőtt változtatott a szakmai stáb a taktikán, ami nagyszerűen bejött. Hogy mi sülhet ki ebből? Hosszú még az idény, nehéz bármit is mondani. Az biztos, hogy meccsről meccsre készülünk, és rendre a legjobb teljesítményünket akarjuk nyújtani.”

Nem vár könnyű hét a fővárosi együttesre: szerdán a Mol Magyar Kupában a Szeged, szombaton az OTP Bank Ligában a ZTE FC lesz az ellenfele.

„Két győzelemre készülünk, ám ezért sokat kell tenni. Ami a kupameccset illeti, a Szeged jó csapat, egyáltalán nem becsüljük le, s a hétvégi, Zalaegerszeg elleni mérkőzés sem lesz könnyű, előny, hogy otthon játszunk, jó formában vagyunk, ha keményen dolgozunk és betartjuk a taktikai utasításokat, győzhetünk.”

A FORDULÓ VISSZATÉRÉSE

Bényei Ágoston: Készen állok rá, hogy újra kezdő legyek!

Bényei Ágoston, a DVTK középpályása kemény időszakot tudhat maga mögött, sérülés és betegség után góllal tért vissza az élvonalba, és már a szerdai, Fehérvár FC elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzésre készül.

HOSSZÚ IDŐSZAK, két és fél hónap után játszhatott ismét az NB I-ben Bényei Ágoston, a Diósgyőr középpályása, aki szombaton Felcsúton tért vissza (1–1), ráadásul góllal.

„Még augusztus tizedikén, a Ferencváros elleni bajnokin sérültem meg, részlegesen elszakadt a bal combfeszítő izmom – mondta lapunknak a Diósgyőri VTK 21 éves játékosa. – Az első néhány napban magam alatt voltam, mondhatni, letargikus hangulatban. A diósgyőri meccseken kívül két U21-es összetartás is kimaradt, de a szeretteim erősítették bennem a gondolatot, hogy ne törjek össze, ezzel csak ártok magamnak, így nem is őrlődtem, hanem próbáltam pozitívan hozzáállni a rehabilitációs folyamathoz. Körülbelül egy hónap alatt felépültem, amikor begyulladt a mandulám, így ismét kiestem a munkából. Sokat gondolkodtam rajta, hogy kivetetem, mert korábban is sok gond adódott vele, ám úgy döntöttem, adok neki még egy esélyt… Nagy szükségem volt arra, hogy két NB III-as mérkőzésen is játsszak, s a hétvégén végre elérkezett az idő, hogy újra pályára lépjek az élvonalban. Csereként kaptam negyven percet, csodás érzés volt egyenlíteni! Az első fél­időben nem futballoztunk jól, nem működött a játékunk, a hazaiak több gólt szerezhettek volna, szerencsére Artem Odincov remek napot fogott ki, többször bravúrral védett. A fordulás után kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, s bár nem dolgoztunk ki sok helyzetet, kis szerencsével pontot szereztünk. Készen állok rá, hogy újra kezdő legyek!”

A futballista a meccsen megsérült, igaz, tudta folytatni a játékot: „Belekerültem a »szendvicsbe«, az egyik védő meglökött, de jöttek szemben is, végül a csapattársam térdébe fejeltem bele, felszakadt a bőr a fejemen, öt kapoccsal fogták össze, ennek még egy hétig benne kell lennie. Kaptam egy turbánt, azzal visszamehettem a pályára, már nem is fáj a fejem.”

Nincs megállás, a DVTK szerdán 20 órától a Fehérvár FC ellen lép pályára idegenben a Mol Magyar Kupában, a tét a tizenhat közé jutás.

„A kupa kínálja a legkönnyebb utat a nemzetközi kupaszereplés felé, márpedig nekünk ez a célunk. Nagyot kell álmodni! Kazincbarcikán sem volt könnyű kiharcolni a továbbjutást, a Vidinél sem lesz az, de mindent megteszünk érte.”

A 11. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Október 26., szombat

Fehérvár FC–Debreceni VSC 2–0

Puskás Akadémia–Diósgyőri VTK 1–1

MTK Budapest–Újpest FC 4–1

Október 27., vasárnap

Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1

Paksi FC–Kecskeméti TE 1–0

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–1

A 12. FORDULÓ PROGRAMJA

November 2., szombat

12.30: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: Puskás Akadémia FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

November 3., vasárnap

12.30: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Fehérvár FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 9 7 1 1 16– 6 +10 22 2. Paksi FC 10 7 1 2 21–12 +9 22 3. Puskás Akadémia 10 7 1 2 17– 9 +8 22 4. MTK Budapest 10 7 – 3 19–10 +9 21 5. Újpest FC 11 5 2 4 16–11 +5 17 6. Diósgyőri VTK 11 4 4 3 10–11 –1 16 7. ETO FC Győr 10 3 3 4 11–13 –2 12 8. Fehérvár FC 11 3 3 5 13–19 –6 12 9. Nyíregyháza 11 3 2 6 14–20 –6 11 10. Zalaegerszegi TE 10 2 2 6 11–16 –5 8 11. Debreceni VSC 10 2 1 7 11–20 –9 7 12. Kecskeméti TE 11 1 2 8 6–18 –12 5

Az 1. fordulóban elhalasztott Debrecen–Ferencváros, valamint az 5. fordulóban elhalasztott MTK–Paks és ETO FC Győr–Puskás Akadémia mérkőzést december 4-én, az ugyancsak az 5. fordulóban elhalasztott ZTE FC–FTC mérkőzést február 5-én rendezik meg.