Gradisar duplájával nyert a Fehérvár, Máté Csabával sorozatban az ötödik bajnokiját is elbukta a Debrecen

A második félidő is hazai lehetőségekkel indult: előbb Katona Mátyás tört be jobbról szépen a tizenhatoson belülre, és ballal próbált gólt szerezni, de Megyeri Balázs jól zárta a szöget. Két perccel később pedig Szabó I Bálint ballábas bombája ment kevéssel a jobb kapufa mellé.Valamit ki kellett találnia Máté Csabáéknak, mert ez így nem festett jól, levegőben lógott a második fehérvári gól, ami el is dönthette volna már ekkor a meccset. S az 55. percben meg is jött ez a találat.

Csongvai Áron szerzett erőszakosan, de szabályosan labdát a saját térfele közepén, indította Nejc Gradisart, aki a felezővonaltól indulva a kapuig „masírozott” (2–0). Kockáztatott, nagyon kinyílt hátul a Loki, és ráfázott, nem tudta megfékezni a gyors kontrát. Minden kártyáját igyekezett kijátszani a vendégek szakvezetője, Dzsudzsák Balázst vagy Bárány Donátot is lekapta a pályáról, de ez már a veszett fejsze nyele volt, a helyükre érkezők sem tudtak többet hozzátenni a játékhoz. Senki sem lepődhetett meg, hogy a végig indolensen játszó Batik Bence a hajrában még ki is állíttatta magát.

Látványosan szenvedett a Debrecen, a Fehérvár pedig jól menedzselte a hátralévő időt, kézben tartotta a mérkőzést, így a piros-kékek tudták megszakítani rossz sorozatukat, és jutottak levegőhöz, ami viszont Máté Csaba körül viszont igencsak elfogyni látszik. Ismert, hogy olyan ultimátumot kapott a hajdúsági klubtól, miszerint pontot kell szereznie a csapatnak Székesfehérváron, és tovább kell jutnia a Magyar Kupában. Az első feladatot nem sikerült megoldani, a második még összejöhet kedden az NB II-es Mezőkövesd otthonában – de ha sikerül is, lehet, hogy már az sem segít a vezetőedző helyzetén.

A 11. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Október 26., szombat

20.45: MTK Budapest–Újpest FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter

Október 27., vasárnap

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

15.15: Paksi FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

17.45: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 10 7 1 2 17–9 +8 22 2. Ferencvárosi TC 8 7 – 1 15–5 +10 21 3. Paksi FC 9 6 1 2 20–12 +8 19 4. MTK Budapest 9 6 – 3 15–9 +6 18 5. Újpest FC 10 5 2 3 15–7 +8 17 6. Diósgyőri VTK 11 4 4 3 10–11 –1 16 7. Fehérvár FC 11 3 3 5 13–19 –6 12 8. ETO FC Győr 9 3 2 4 10–12 –2 11 9. Nyíregyháza Spartacus 10 3 1 6 13–19 –6 10 10. Zalaegerszegi TE 9 2 1 6 10–15 –5 7 11. Debreceni VSC 10 2 1 7 11–20 –9 7 12. Kecskeméti TE 10 1 2 7 6–17 –11 5