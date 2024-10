Rendkívüli izgalmak után döntetlent játszott a Győr és a Ferencváros

NB I

11. FORDULÓ

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–1 (1–0)

Győr, ETO Stadion. Vezette: Erdős József

Gólszerző: Ouro (45.), ill. A. Traoré (66.)

A körítéssel nem volt gond, futballhangulat uralkodott a telt házasnak mondott ETO Parkban (a nyugati lelátó volt csak megnyitva), ám a szurkolók aligha élvezték annyira a játékot, mint az atmoszférát, a mérkőzés színvonala ugyanis hagyott bőven kívánnivalót maga után. Pedig az előző fordulóban Zalaegerszegről mindhárom pontot elhozó győriek csak egy helyen változtattak összeállításukon, Ahmed Nadir Benbuali helyett Matija Krivokapics kapott helyet középcsatárként, míg a Ferencváros kezdőcsapata négy helyen módosult a Nice ellen csütörtökön megnyert Európa-liga-meccshez képest: Eldar Civic, Mohammed Abu Fani, Kristoffer Zachariassen és Varga Barnabás helyett Cristian Ramírez, Habib Maiga, Mohamed Ali Ben Romdan és Matheus Saldanha lépett pályára – nem mondhatni tehát, hogy gyengült volna az FTC, mégsem játszott úgy, mint legutóbbi találkozóján a nemzetközi kupaporondon.

Az ETO FC a szokásos ötvédős felállásban, kevés kockázatot vállalva futballozott. A bal szélen vezetett kontratámadásokat erőltette, de az sokszor pontatlan és kapkodó volt, a középpályán többször is ki nem kényszerített hiba miatt veszített labdát. A hátsó sora azonban kifejezetten jól zárt, kevés helyet hagyott a vendégeknek – szinte bravúrnak tekinthető, hogy az első félidőben a villámgyors Adama Traorénak alig volt területe befutni a jobb szélt.

Az első lehetőséget a Ferencváros puskázta el. Az 5. percben Kady varázsolta Ibrahim Cissé fejére a labdát, de a Nice elleni győztes (ön)gólban fejesével közreműködő francia bekk ezúttal tiszta helyzetben méterekkel tévesztett. A Ferencváros többnyire gördülékenyen hozta ki hátulról a labdát, ám a felezővonalat átlépve sokszor hátrafelé kezdett játszani, ha pedig előre folytatta az akcióját, kreativitás és váratlan húzások hiányában elhalt. Egyetlen igazán rafinált húzása volt a csapatnak, óriási helyzet lett belőle: a 22. percben Kady gyorsan elvégzett szabadrúgása után Matheus Saldanha került ziccerbe, a bal alsót vette célba, ám Gyurákovics Erik lábbal hárított. Az idényben nem először döcögött az FTC támadásépítése, amit talán annak is be lehet tudni, hogy ebben az összetételében még nem kezdett a támadósora, illetve Abu Fani hiánya is észrevehető volt. Úgy tűnt, gól nélkül zárul a játékrész, ám az utolsó másodpercek tartogattak meglepetést: az előremerészkedő Samsindin Ouro lövésre vállalkozott, a labda megpattant Ibrahim Cissén és a kapuba vágódott, a kétségbeesetten vetődő Dibusz Dénes tehetetlen volt.

Pascal Jansen vezetőedző új impulzust próbált adni ötlettelenül játszó együttesének, s hármat cserélt a szünetben: Mohammed Abu Fani, Virgil Misidjan és Varga Barnabás is beállt. Egy óra sem telt el, mikor Kristoffer Zachariassen pályára lépett, majd a 64. percben Ibrahim Cissé sérülés miatt cserét kért, beszállt Gruber Zsombor – rengeteg támadó szellemű futballistát vonultatott fel a Ferencváros, Kady lépett visszább Habib Maiga helyére. Többször is kihagyott a házigazda figyelme, előbb Varga Barnabás nem tudott kihasználni egy védelmi megingást, majd percekkel később Adama Traoré lefutotta a pozícióelőnyben lévő Szépe Jánost és egyenlített.

A mezőnyfölényben futballozó vendégek a hajrában tizenegyeshez jutottak, Erdős József szerint Eneo Bitri piros lapot érő módon a tizenhatoson belül buktatta Zachariassent, ám a játékvezető a büntetőt és a kiállítást is visszavonta a VAR segítségével. A 90. percben hatalmas esélyt szalasztott el az FTC: Kristoffer Zachariassen hét méterről az üres kapu fölé lőtte a labdát, így slusszpoén nélkül, döntetlennel zárult a találkozó.