Ötvös Bence büntetőjével a Paks legyőzte a Kecskemétet

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Paksi FC–Kecskeméti TE 1–0

Paks, Paksi FC Stadion, 2650 néző. Vezeti: Derdák Marcell

Gólszerző: Ötvös Bence (45+4. – 11-esből)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



ÖSSZEFOGLALÓ

KI GONDOLAT VOLNA az idény kezdete előtt, hogy a KTE úgy várja majd a bajnokság első körének végét, hogy sorozatban hat vereség van mögötte? Hasonlóan rossz sorozatra a klub története során csak egyszer volt példa, méghozzá jó tíz évvel korábban. Akkor Bekő Balázs ült az együttes kispadján, amely a 2013–2014-es bajnoki évet két vereséggel fejezte be (az Újpesttől 6–1-re, a Puskás Akadémiától 2–1-re kapott ki), a következőt pedig néggyel kezdte (a Ferencváros 3–1-re, a Haladás 1–0-ra, a Lombard Pápa 3–2-re, a DVTK 2–1-re verte meg), hogy aztán hazai pályán a Dunaújváros ellen 0–0-val lezárja a kudarcsorozatot. Nos, az akkori Dunaújváros – amely az idény végén kiesett – és a mostani Paks játékerejét nem érdemes összehasonlítani, ég és föld köztük a különbség, vagyis emberpróbáló feladat várt Nikitscher Tamásékra. A Paks valósággal szárnyal, 12 ponttal többet gyűjtött úgy is, hogy az MTK Budapest elleni találkozóját későbbre halasztották, ráadásul pályaválasztóként többek között a Ferencvárost is magabiztosan győzte le 3–1-re.

A vendégek kispadján Gera Zoltán az első idegenbeli NB I-es bajnokijára készült, és mert egy héttel korábban csapatának a Puskás Akadémia (0–3) volt az ellenfele, elmondható, sokkal nehezebb nem is lehetett volna az indulása. A korábbi 97-szeres válogatott labdarúgó két helyen változtatott az előző heti kezdő tizenegyen, Katona Levente és Zsótér Donát kimaradt, de az igazi meglepetést az jelentette, hogy Vágó Levente került a védelem tengelyébe, aki később főszereplőnek bizonyult… A lelátón egyébként ott volt Szabó István, a KTE előző héten felmentett vezetőedzője is; nem volt ezen mit csodálkozni, hiszen a szakember korábban elmondta, a történtek ellenére mindig Kecskemét-szurkoló marad.

Ahogy arra számítani lehetett, a Paks jóval többet kezdeményezett, a hátul lévők igyekeztek Tóth Barnához feljuttatni a labdát, amit a remek fizikumú támadó megpróbált megtartani, majd lekészíteni a mélységből érkezőknek. Mondjuk, a KTE belső védői – Szabó Alex, Vágó Levente és Belényesi Csaba – sem gyenge felépítésűek, óriási párharcokat lehetett látni, helyzet azonban csak a játékrész közepén alakult ki. Windecker József a jobb oldalról indulva jutott el lövőhelyzetig, a vendégek kapusa, Varga Bence azonban magabiztosan védett. Ötvös Bence a tizenhatos sarkától, a bal oldalról szabadrúgásból lőtt veszélyesen, majd egy remek Mezei Szabolcs alakítás végén Papp Kristóf a bal kapufát találta telibe. Nyomott a Paks, és végül előnnyel is mehetett szünetre. Igaz, ehhez kellett a VAR is, hiszen Derdák Marcell játékvezető nem látta szabálytalannak Vágó Levente megmozdulását, ám kisegítették, a történtek után három perccel jöhetett a jogos hazai büntető, amit Ötvös Bence magabiztosan váltott gólra.

A második félidőre a KTE-be érkezett Pálinkás Gergő (is), azonnal veszélyes fejessel nyitott, aztán a 64. percben Lukács Dániel sistergős lövésénél már Kovácsik Ádámnak is komoly védést kellett bemutatnia. Bognár György is frissített, érkezett Varga Roland és Böde Dániel is, ugyanakkor nem igazán volt ritmusa a mérkőzésnek. Amikor aztán Böde Dániel sarkazása után Varga Roland lövőhelyzetbe került, lőtt is, Varga Bence viszont bravúrral, lábbal hárított. Az egygólos vezetés nem jelentett életbiztosítást a Paksnak, egy nappal korábban a Puskás Akadémia is megtapasztalhatta, mivel jár, ha kihagyja a lehetőségeit. Volt is egy komoly tűzijáték a hazai kapu előtt (igaz a támadás minden bizonnyal lesről indult), és bár a Kecskemét nagyot küzdött, nem tudta elkerülni, hogy zsinórban hetedszer is pont nélkül maradjon.