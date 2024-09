Csalódott csapatok Pakson – de ez nagy csata lesz!

Két, a kupaporondtól búcsúzó együttes csap össze vasárnap délután, a Paks a Puskás Akadémiát fogadja. A paksiak a Mladá Boleslav ellen estek ki (összesítésben 2–5), míg a felcsútiak a Fiorentina ellen búcsúztak (tizenegyesekkel 4–5) csütörtökön a Konferencialiga rájátszásában.

„Még csak néhány napja kaptunk ki, és maradtunk alul a csehek ellen, friss az élmény, így egyelőre inkább csalódottságot érzek – mondta lapunknak Papp Kristóf, a Paksi FC 31 éves középpályása a szombati edzést követően. – Főleg azért fáj a kiesés, mert idegenben ikszeltünk, idehaza kaptunk ki három nullára. Ha az egész sorozatot nézzük, akkor pozitív gondolatok járnak a fejemben, bár a Corvinul ellen nagy pofonba szaladtunk bele az Európa-liga selejtezőjében, idehaza kikaptunk négy nullára, s négy kettes összesítéssel kiestünk. A Konferencialigában viszont túljutottunk az AEK Larnaca és az FK Mornar ellen is, úgyhogy később biztosan boldogan emlékszünk vissza erre az időszakra. Megéltünk mélységet és magasságot, új terepen próbálhattuk ki magunkat, büszkék vagyunk rá.”

A kiesés után maradt a hazai porond, a paksiak az éllovas Puskás Akadémiát fogadják.

„Némileg számíthat, hogy vasárnapi ellenfelünk is pályára lépett csütörtökön, sőt százhúsz percet játszott a Fiorentina ellen. Az utóbbi időben a felcsútiak játsszák a legszebb futballt, az egyik legeredményesebbet szintén, ezt láthattuk az olasz csapat ellen is. Létfontosságú lehet, ki szerzi az első gólt, bízom benne, hogy mi. Az adódó lehetőségeinket gólra kell váltani, és akkor megfelelő eredményt érhetünk el, jó érzésekkel mehetnénk a válogatott szünetre. Hogy mire lehetünk képesek az idényben? Miután fontos labdarúgók távoztak a nyáron – Könyves Norbertre és Szappanos Péterre gondolok –, reálisan az első hat hely egyikének megszerzése lehet a célkitűzésünk. Bízom benne, hogy ehhez én is hozzátehetem a magamét: már kétszázharminc élvonalbeli meccs áll a nevem mellett, ebben az idényben elérhetem a kétszázötvenes határt, amely óriási büszkeséggel tölt el. Ráadásul mindet a Paksban játszottam. De nem ezzel kelek és fekszem, egyelőre csak vasárnapig tekintek előre, nyerjünk hazai pályán és akkor ott maradunk az élbolyban.”

NB I, 6. FORDULÓ

Augusztus 30., péntek

Fehérvár FC–MTK Budapest 1–0

Augusztus 31., szombat

DVSC–ZTE FC 3–1

DVTK–ETO FC Győr 0–0

szeptember 1., vasárnap

15.00: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)