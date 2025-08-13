Bognár György: Különösebb meglepetéssel nem tudunk készülni

Háromgólos hátrányból kell felállnia a Paksnak a Zsitomir elleni visszavágón, és nem lesz könnyű dolga. Múlt héten, az eperjesi mérkőzésen bizonyossá vált, hogy az ukrán együttes fizikai futballt játszik és jó játékosból áll. A győzelem mellett említésre méltó, hogy a tizennégy lövésből nyolc eltalálta a kaput, míg a paksiak tíz kísérletükből csak kétszer szerezhettek volna gólt. A Polisszja Zsitomir eleve a harmadik számú európai kupasorozatban kezdte szereplését, és a második fordulóban kapcsolódott be a küzdelmekbe. Az andorrai Santa Colomától pályaválasztóként kikapott (1–2), de a visszavágón 4–1-re győzött, majd következett a Paks elleni háromgólos siker. Időközben az ukrán bajnokság is elkezdődött, és a Karpati Lviv elleni idegenbeli 2–0-s győzelem után hazai pályán, már Zsitomirban 1–0-ra kikapott a Kolosz Kovalivkától.

A csütörtöki mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője elismerte, ellenfelük jobban játszott, megérdemelten nyert az első mérkőzésen, de a visszavágóra is maradt feladata csapatának.

„Ha nem is sikerül közel kerülni a továbbjutáshoz, mindenképpen győzelemmel szeretnénk lezárni a mérkőzést. Taktikai szempontból különösebb meglepetéssel nem tudunk készülni, de a múlt hétvégén igyekeztünk úgy alakítani a csapatot, hogy most minél több friss játékos legyen a pályán” – mondta Bognár György.

A játékosok közül Kinyik Ákos nyilatkozott. A 32 éves védő négy éve erősíti a paksiakat, a 13. nemzetközi tétmérkőzésére készül a csapattal, és bízik benne, hogy az Újpest otthonában aratott 2–1-es győzelem kellő önbizalommal vértezte fel a játékosokat.

„Szerencsére a hétvégi mérkőzés jól sikerült, ebből tudunk erőt meríteni – mondta Kinyik Ákos. – Mindenkinek a fejében az jár, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Ez az elsődleges célunk, aztán a mérkőzés végén kiderül, mire lesz elég.”

A párharc továbbjutójára a Fiorentina vár a Konferencialiga rájátszásában, míg a kieső befejezi nemzetközi kupaszereplését a 2025–2026-os idényben.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

Az első mérkőzés eredménye: 0–3