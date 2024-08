Nem megy az MTK-nak a Vidi ellen: sorozatban negyedszer is rúgott gól nélkül kaptak ki Bognárék

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

FEHÉRVÁR FC–MTK BUDAPEST 1–0 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3014 néző. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: Gradisar (45+1.)

HIVATALOSSÁ VÁLT péntek délelőtt, amiről már napokkal korábban beszámoltunk: Tóth Balázs, a Fehérvár FC kapusa az angol második ligás (Championship) Blackburn Roversben folytatja pályafutását. Egy éve érkezett kölcsönbe Felcsútról a Vidibe, rendre kiemelkedően védett, nyugodtan írhatjuk, nélküle szinte biztosan gyengébb helyen végzett volna a csapat az előző idényben. Idén nyáron a fehérváriak megvásárolták a játékjogát, s bár az Újpest már hetek óta érdeklődött a válogatott keretbe is meghívott kapus után, a játékos Angliába került. Úgy tudjuk, van esély arra, hogy szombaton be is mutatkozik új együttesében, a Blackburn – amely három forduló után a harmadik helyen áll a tabellán – a Burnleyhez utazik. A Vidi-szurkolók vizslatták is, hogy az MTK Budapest ellen ki áll majd a gólvonalon, de nagy meglepetés nem érte őket: a várakozásoknak megfelelően Dala Martin kapott esélyt a bizonyításra, a húszéves labdarúgó az MTK ellen mutatkozhatott be az élvonalban.

Dala kapott gól nélkül hozta le az első NB I-es meccsét

Az események azonban nem az ő kapuja előtt zajlottak, hanem az MTK kényszerült védekezésre – negyedóra elteltével a hazaiak meg is szerezhették volna a vezetést, de Kovács Mátyás óriási helyzetben ziccert rontott, a labda csak centikkel suhant el a jobb oldali kapufa mellett. A 21 éves középpályás épp a pénteki lapszámunkban mondta el, hogy miután rengeteget köszönhet az MTK-nak – hat éve tartozik a kék-fehérekhez, jelenleg is a klub játékosa, Fehérvárra egy évre került kölcsönbe –, egészen biztos, hogy ha gólt szerez, biztosan nem ünnepel majd. Nos, ez ekkor nem derülhetett ki…

Azért az MTK is próbálkozott, a megsérülő Hej Viktor helyére beszálló Horváth Artúr lőtt, Spandler Csaba nagyot mentett, Dala Martin nem is győzte tapsolni a védőt, lehet, a labda utat talált volna a kapujába. Lehetett érzékelni, hogy a lelátóról és pályán is segítették és biztatták a fiatalt, aki egyáltalán nem mozgott megilletődötten a gólvonalon és előterében, bátran lépett ki és ütötte el a labdát, ha arra volt szükség. Az első félidő hosszabbításában pedig örülhetett, hiszen a Vidi előnyhöz jutott: Nejc Gradisar szép gólt fejelt, igaz, a másik oldalról figyelve az egyik legjobban fejelő védő, Ilja Beriasvili nagyot hibázott, lekésett a csatárról.

A fordulás után csak néhány perc telt el, amikor Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője cserére szánta el magát: a szakember érezte, nincs mire várni, az együttes támadójátéka passzív. Érkezett Marin Jurina, aki a ZTE ellen az első fordulóban eldöntötte a mérkőzést – Németh Krisztián továbbra is sérüléssel bajlódik, a csapat megérzi a 37-szeres válogatott hiányát. Nos, Marin Jurina helyzetbe is került a 76. percben, de ballábas lövése után a labda jócskán elkerülte a kaput.

A hajrában az MTK Budapest egyre jobban kinyílt, a Vidi több veszélyes akciót is vezetett, ennek ellenére a hosszabbításban egyenlíthettek volna a fővárosiak, Kocsis Gergő fejelt, ám a labda a bal oldali kapufán csattant, sőt Róbert Polievka is gólt szerezhetett volna, de Dala Martin újra a helyén volt. Az eredmény már nem változott, a hazaiak három nyeretlen bajnoki után győztek újra, míg a kék-fehérek az utóbbi két bajnokijukat úgy veszítették el, hogy gólt sem szereztek.

A 6. FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Augusztus 31., szombat

17.45: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Diósgyőri VTK–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

Szeptember 1., vasárnap

15.00: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)